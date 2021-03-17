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Son dakika haberleri | 'ye dev golcü! Gelecek sezon...

'de yenilgisiyle şampiyonluk şansını bir hayli zora sokan , gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Golcü sıkıntısını çözmek isteyen sarı-lacivertliler, bu sezon 'nde fırtına gibi esen bir isimle prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 22:15 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye dev golcü! Gelecek sezon...

Kadrosunda , ve gibi önemli golcüler bulunan , bu sezon 3 isimden de beklediği katkıyı alamadı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerin bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvadığı belirtildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye dev golcü! Gelecek sezon...

'nın ara transfer döneminde de gündeme gelen ile yeni sezon öncesi anlaştığı iddia edildi. Son 4 yıldır formasını giydiği ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki forvetle her konuda anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye dev golcü! Gelecek sezon...

uçta, arkasında ve kanatlarda görev yapabilen yıldız futbolcu, güçlü fiziğinin yanı sıra tekniği ve sert şurtlarıyla öne çıkıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye dev golcü! Gelecek sezon...

ekibiyle bu sezon 36 resmi karşılaşmada forma giyen Marega, bu maçlarda 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye dev golcü! Gelecek sezon...

PORTO DİRETİYOR

Ara transfer döneminde 'nin Marega için teklifine "Hayır" diyen , golcü futbolcusuyla sözleşme uzatmayı istiyor. Ancak Malili oyuncunun sarı-lacivertlilere transferi konusunda net bir tavır sergilediği iddia ediliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye dev golcü! Gelecek sezon...

MAAŞI DA ARTACAK

'da yıllık 900 bin euro kazanan Marega'nın 'den daha yüksek bir teklif aldığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun imza atması halinde sarı-lacivertlilerden 1.5 milyon euro yıllık maaş alacağı ifade edildi.

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