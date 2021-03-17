Son dakika FB haberleri | Dev golcü Fenerbahçe'de!

Kadrosunda Samatta, Cisse ve Thiam gibi önemli golcüler bulunan Fenerbahçe, bu sezon 3 isimden de beklediği katkıyı alamadı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerin bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvadığı belirtildi.

Kanarya'nın ara transfer döneminde de gündeme gelen Moussa Marega ile yeni sezon öncesi anlaştığı iddia edildi. Son 4 yıldır formasını giydiği Porto ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki forvetle her konuda anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.