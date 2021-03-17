Samandıra’da derbi heyecanı
Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Beşiktaş ile pazar günü oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Gençlerbirliği’ne karşı 11’de oynayan isimler, aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladı. Hafif sakatlığı bulunan Sinan Gümüş, takımdan ayrı koşulara başlarken, Sadık, Mesut ve Gökhan’ın tedavilerine devam ediliyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 21:58 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50