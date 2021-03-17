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Külliye’de dev toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten ile Başkanı ’i kabul etti. Külliyesi’ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Hazine ve Maliye Bakanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı , Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Toplantıda otomotiv sektörüne yönelik konuşmalar yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Külliye’de dev toplantı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten ile Başkanı 'i kabul etti. Külliyesi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Hazine ve Maliye Bakanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı , Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Toplantıda otomotiv sektörüne yönelik konuşmalar yapıldı.
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