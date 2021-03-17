Külliye’de dev toplantı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Fenerbahçe Başkanı ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Ali Koç ile Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Toplantıda otomotiv sektörüne yönelik konuşmalar yapıldı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50