VAR hakkında merak edilenler

VAR'la maçların yönetildiği her ülke gibi TFF de Hawk- Eye firmasından teknik destek alıyor. Maçlarda Hawk-Eye adıyla çok detaylı bilgisayar sistemi ile ofsayt çizgileri çekilerek pozisyonun ofsayt olup olmadığına, topun kale çizgisini geçip geçmediğine karar veriliyor.



İLANLA İŞE ALIYOR

Hawk-eye , VAR Operatörü olarak çalışacak kimseler için işe alım yapıyor. Birçok ülke için global yerel kaynaklı sitelere ilan verilerek, Yeniden Oynatma Merkezi'ndeki VAR sisteminin kurulumunu ve işletimini içerecek kişiler bulunuyor.



EĞİTİM VERİLİYOR

Başvuran kişilere teknik eğitim, destek ve sistemleri tam olarak tanıma üzerine eğitim veriliyor. Gerekli eğitimleri alan kişiler söz konusu şartlar doğrultusunda Hawk-Eye VAR sistemi operatörleri olarak çalışıyor.



ARANAN KRİTERLER

Blim, teknoloji, mühendislik veya ilgili eşdeğer bir üniversite diplomasına sahip olmak. Analitik ve problem çözme becerilerine sahip olmak. Yüksek baskı, canlı yayın ortamında çalışma becerisi. İyi bir futbol bilgisi ve oyun kurallarına ilgi duyması. İstenilen VT / yeniden oynatma teknolojisi ile çalışma deneyimi. İngilizce ve Türkçe dillerinde yeterlilik.



