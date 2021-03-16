Son dakika spor haberleri: Beşiktaş derbisi kaybedilirse Fenerbahçe'de kıyamet kopacak! Flaş kadro dışı kararları ve Erol Bulut...

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'tan kapsamlı rapor istendi. Başkan Ali Koç ve kurmayları hoca değişikliği de dahil olmak üzere birçok tedbir üzerinde çalışıyor. Şu anki tabloya göre Beşiktaş derbisine kadar radikal adım atılmayacak. Ancak eğer derbi kaybedilirse işte o zaman deyim yerindeyse adeta kıyamet kopacak.



Beşiktaş'a kaybedilmesi halinde teknik direktör değişikliğinin yanı sıra, bazı futbolcular kadro dışı bırakılacak ve üst limitten para cezalarına çarptırılacak. Erol Bulut ile yolların ayrılması ihtimaline karşı düşünülen ilk isim Joachim Löw. Ancak Alman hocanın temmuz ayından önce gelemeyecek olması düşündürüyor.