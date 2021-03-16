Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Beşiktaş derbisi kaybedilirse Fenerbahçe'de kıyamet kopacak! Flaş kadro dışı kararları ve Erol Bulut...

Son dakika spor haberleri: derbisi kaybedilirse 'de kıyamet kopacak! Flaş kadro dışı kararları ve ...

G.Birliği yenilgisi camisında büyük şoka neden oldu. Yönetim başarısız sonuçların nedenini ortaya çıkarmak için önceki gece ve dün toplantı üstüne toplantı yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 01:11 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş derbisi kaybedilirse Fenerbahçe'de kıyamet kopacak! Flaş kadro dışı kararları ve Erol Bulut...

ve 'tan kapsamlı rapor istendi. Başkan ve kurmayları hoca değişikliği de dahil olmak üzere birçok tedbir üzerinde çalışıyor. Şu anki tabloya göre derbisine kadar radikal adım atılmayacak. Ancak eğer derbi kaybedilirse işte o zaman deyim yerindeyse adeta kıyamet kopacak.


Beşiktaş'a kaybedilmesi halinde teknik direktör değişikliğinin yanı sıra, bazı futbolcular kadro dışı bırakılacak ve üst limitten para cezalarına çarptırılacak. Erol Bulut ile yolların ayrılması ihtimaline karşı düşünülen ilk isim . Ancak Alman hocanın temmuz ayından önce gelemeyecek olması düşündürüyor.

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