Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Beşiktaş derbisi öncesi sakatlarda son durum ne? Fenerbahçe açıkladı!

Son dakika spor haberleri: derbisi öncesi sakatlarda son durum ne? açıkladı!

Spor Toto 'in 31. haftasındaki dev derbide 'a konuk olacak , zorlu maçın hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrı koşulara başlarken, sakatlığı süren , ve 'ün tedavilerine ise devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 15:27
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş derbisi öncesi sakatlarda son durum ne? Fenerbahçe açıkladı!

, 'in 31.haftasında 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da 'ta ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

İdman, teknik direktör yönetiminde saat 11.30'da başladı. karşısında ilk 11'de oynayan oyuncular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamlarken; Gençlerbirliği maçında görev alan bazı futbolcular ile diğer oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Bir süredir bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanlara devam eden , takımdan ayrı koşulara başlarken; ve ile Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Hastanesinde MR'ı çekilen 'ün tedavisi devam etti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 17 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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