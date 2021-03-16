Son dakika spor haberleri: Beşiktaş derbisi öncesi sakatlarda son durum ne? Fenerbahçe açıkladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31.haftasında 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

İdman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.30'da başladı. Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynayan oyuncular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamlarken; Gençlerbirliği maçında görev alan bazı futbolcular ile diğer oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Bir süredir bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanlara devam eden Sinan Gümüş, takımdan ayrı koşulara başlarken; Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil ile Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekilen Gökhan Gönül'ün tedavisi devam etti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 17 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



