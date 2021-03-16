Son dakika spor haberi: Usta yazardan şoke eden sözler! "Serdar Aziz'i seyredin futboldan utanırsınız!"

Onun yerine ben söylerim! "Türk futbolu kaybetmeyi bile beceremeyen teknik direktörler çöplüğüdür! İşine geldiği zaman kıyakları yan cebine koyanların, kaybedince taraftara oynayanların tiyatrosu!" Harcanan çuvalla para, 20 transfer ve hala ıslak cümlelerle sızlanan beyler için pahalı bir oyuncak. Not: Erol Bulut'un oturduğu koltuğun çivileme restorasyonu Bahattin Şimşek adlı hakem tarafından yapılmıştır.

Koca Fenerbahçe yanlış ellerde ancak bu kadar kolay harcanabilir. Hayallerin tahtına oturmakla, gerçeklerin inşaatına gecikenlerin harcadığı bir sezon daha mı geliyor? Erol Bulut, Fenerbahçe'yi hatıra defteri olarak görüyorsa bunu onun yanına bırakmazlar. Emin olun böyle bir adamı hala görevinin başında tutanların da peşini bırakmazlar. Kimler mi? Fenerbahçe'nin gerçek sahipleri!