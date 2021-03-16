Son dakika spor haberi: Usta yazardan şoke eden sözler! "Serdar Aziz'i seyredin futboldan utanırsınız!"

Kimsenin gülmediği şaka gibi. Onca transfer onca imkan ve neredeyse lig bitecek ama Fenerbahçe hala takım olamadı. Kötü futbol yine suçüstü yakalandı da suçu üzerine alacak biri yok. Beklenen refleks izinde! Başları sıkışınca "dış güçler" masalını üretenlerin "iç mihraklarla" uğraşması gerektiğini bilmeleri gerekiyordu.
Konulan teşhisleri medyadaki sahte alkışlara kurban edenler bu sonuçların sebebini oluşturdular. Ligin dibindeki Gençlerbirliği, "ihtiyarlar birliğini" İstanbul'da yendiyse ve hala konuşacak bir şeyleri olanlar varsa, "sözyaşlarının" piyasa değeri olduğu içindir. Buna taraftara oynamak denir!
Maçtan sonra Erol Bulut'un içler acısı savunmasına bakın. "Rakip, kalemize gelmeden kendi kalemize attığımız bir gol var." Ben de derim ki "atmasaydın!" Neymiş, yedikleri gol ofsaytmış, Türk futboluyla ilgili çok fazla şey de söylemek istemiyormuş.