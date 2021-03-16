Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

Son dakika spor haberi: VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

Son dakika spor haberi: 'de inişli çıkışlı bir grafik çizen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Alınan son mağlubiyet sonrası morallerin bozuk olduğu Fenerbahçe'de 'un gönderileceği iddiası da ortaya atıldı. Bir yandan da maçında yenilen gol için ofsayt iddiası ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Tüm bu olayları ele alan usta yazarlar sarı lacivertlilerin gündemine dair çok flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 10:19
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

'un usta yazarları futbol gündemiyle ilgili soruları yanıtladı. Çok özel soruları yanıtlayan usta yazarlar çok çarpıcı analizlerde bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

SORU: G.Saray ve Beşiktaş kazandı, F.Bahçe ise büyük bir darbe yedi. Şimdi yarış nasıl ilerler? F.Bahçe yarıştan koptu mu?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

ÖMER ÜRÜNDÜL: Matematiksel olarak tabii ki yarıştan kopmuyor ama derbiyi kazanırsa çok az şansla devam edecek. Bana göre son oynanan haftadan sonra yarış ile arasında geçecek. G.Saray'ın beklediği tek şey, bitime 3 hafta kala oynayacağı Beşiktaş maçına en fazla 3 puan geride girebilmek. Tabii ikisinin de zor maçları var ancak Beşiktaş, zor da olsa maçını kazandı. Eğer F.Bahçe'yi de yenerse bence önü iyice açılacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

ALİ GÜLTİKEN: ve 'ın büyük avantajı var, Beşiktaş'ın herkesten fazla avantajı var. 'nin olmazsa olmazı Beşiktaş karşısında bir galibiyet gibi görünüyor. Beşiktaş kazanırsa F.Bahçe yarıştan tamamen kopar, beraberlikte bile denklemde zorlanmaya başlar. Bu maç G.Saray'ı da yakından ilgilendiriyor. F.Bahçe'nin kazanması ya da beraberliği, G.Saray kazandığı anda onlar için ciddi avantaj olur. Beşiktaş'ın kazanması F.Bahçe açısından çok ağır, G.Saray açısından da istemeyeceği bir durum yaratır.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

FATİH DOĞAN: "Büyük takımsanız defansif oyun sizi yarışta tutar ama şampiyonluğa yetmez" diye bir iddiam var. çok iyi toparlayıp, başarılı bir periyot yakaladı, yarışa da ortak oldu ancak oyunuyla şampiyonluğu alacak o ışığı vermedi. bunu görüp 4 haftadır tarzını değiştirdi. maçı ödülüydü. G.Birliği maçı iş kazası. maçını kaybeder veya berabere bitirirse ağır yara alır. Ama yine de havlu atmaz. İnisiyatifini kaybeder. Ancak kaybetse de F.Bahçe'nin yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Vazgeçtikleri an kaybettikleri andır. Ama hiçbir takım kalan 11 (Beşiktaş 12) maçı kazanacağını garanti edemez. Beşiktaş buna en yakın takım. Oyunu da şampiyonluğu hak ediyor. Fatih Terim'le 'ın final tecrübesi var. Belhanda krizini bile küçük bir vücut çalımıyla gündem dışına ittiler. Yarışta iddialılar.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

BÜLENT TİMURLENK: Şampiyonluk yolundaki takımda ne görmek istersiniz? Kuvvetli ve rakibe önlem aldıran oyun planı, iş bitiren santrfor, tecrübeli orta saha, sorunsuz soyunma odası, tesislerde huzur ve armaya adanmışlık... 'ta hepsi var. İşte bu fotoğrafla derbisine çıkacaklar ve karşılarında bu maddelerin birçoğunu kendi için sorgulaması gereken rakip bulacaklar. ise Kayseri'de virajı dönüp "Rize maçını kazanır, derbiye göre ya zirveyi ele geçiririm ya da yarışta bir rakibim eksilir" hesabını yapacak bu hafta..

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

Soru: Erol Bulut ile yollar ayrılmalı mı?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

ÖMER ÜRÜNDÜL: 'un işi kurtaramayacağını sezon başından beri anlatıyorum. Takım tertipleri hatalı, maç içindeki hamleler hatalı, takım tertiplerinde de etki altında kalıyor. Ligin başında bir teşhisim vardı: "Maçın belli bölümleri hariç Gustavo ile Sosa ilk 11'de birlikte başlamaz." G.Birliği karşısında bu yanlış gündeme geldi. Hep vurguluyorum; Pelkas kanat forvetinde başarılı olamaz, gerçek yeri 10 numara diye. Ama bu bir türlü olmuyor. Sonuçta kadro mühendisliği de yanlış, teknik adam icraatları da…

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

ALİ GÜLTİKEN: Radikal dönüşüm mecburiyeti var. Takımın kendi içinde geriye gelmesi lazım. İçeride bu kadar yenilmek ile çözüm üretilemediğini gösteriyor. Çözümün ötesinde son maçtaki oyuna müdahaleler konusunda sıkıntı görüyorum. Kafalar dağılmış ve yapılan dokunuşlar günü kurtarma telaşı içinde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

"EROL BULUT KENDİSİ İSTİFA EDER"

BÜLENT TİMURLENK: Şampiyonluk bir dizi filmse elinizde kuvvetli bir senaryo ve doğru seçilmiş aktörler olmalı. 'de yüksek beklentinin olduğu dizinin başarısız yönetmeni. Aktörlere doğru rol dağıtmıyor, ilk bölümden beri senaryoyu değiştiriyor, sahnesi çok adamlara bir sonraki bölümde yer vermiyor, reytingler düşünce de sürekli yeni karakterleri ekrana sürüyor. Bu en iyi film Oscar'ı bile alsa en iyi yönetmen ödülü Erol Bulut'a gitmez… Derbiyi kaybederse, Bulut yönetmen sandalyesinden bence kendisi kalkar..

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

FATİH DOĞAN: 'ye paraşütle değil hak ederek geldi. Ancak bir doku uyuşmazlığı var. Erol hocanın hep iyi savunma üzerine kurgulamış oyun yapısı, takıma mutluluk ve inanç getirmedi. Karagümrük maçından sonra ihtiyaç olan sisteme, ofansif oyuna döndü ancak değişim kolay iş değil ve zamana ihtiyaç var. Ancak G.Birliği maçında hakem penaltıyı, Osayi pası verse bugün başka şey konuşuyorduk. maçı öncesi teknik direktör değişimi çok riskli olur! Bir darbe de Beşiktaş maçında alırsa hoca konusunda Ali Koç'un da sabır taşı çatlarsa kimse bir şey diyemez...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

SORU: VAR için tartışmalar sürüyor, Fenerbahçe isyanında haklı mı?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

BÜLENT TİMURLENK: VAR'da ofsayt incelemelerinde teknolojinin yettiği nokta için İngiltere başta olmak üzere Avrupa liglerinde de çok tartışma var. VAR teknisyeni farklı kameralardan gelen görüntüleri ana ekrana getirir, VAR hakemi noktalamayı yapar, sistem çizgiyi çeker. Santimlerle ofsayt ölçmek, vücudun bir uzvu önde diye burun farkıyla ofsayt vermek yerine oyunun kuralı değişmeli. İki oyuncunun vücudunun birbirinden tamamen ayrıldığı pozisyonlara ofsayt verilmeli. Bu da kural değişikliği önerileri arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

FATİH DOĞAN: G.Birliği maçı özelinde haklı. Ancak iddialar ciddi, ispat gerektirir. Trabzon-F.Bahçe maçında Bakasetas'a dirsek darbesine "Zor pozisyon ama penaltı" demiştik. F.Bahçe ataktayken ve topa çıkarken Serdar Aziz'in boynuna dirsek darbesi, net penaltı. Bu verilse oyun farklı hal alabilirdi. F.Bahçe'nin bu sert çıkışında 'da Abdurrahim Albayrak'ın yüksek sesle "Adalet istyoruz!" çıkışının da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bir bardak suda, bir maçlık hatada fırtına koparmaksa mesele, işe yarıyorsa biz de kopartıyoruz durumu! Kritik olan riskli yol şu: Kopardığın fırtına takımda nasıl yankı buluyor? "Yönetim suçluyu ilan etti, hedef biz değiliz" diyecek çok futbolcu fotoğrafı gördüm. F.Bahçe'den takım içi istihbaratı vereyim. Orası taşların oturduğu gül bahçesi değil! Oturmayan ego dengeleri "takım olma" özelliğini bozuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

ALİ GÜLTİKEN: VAR tartışması başka, VAR konusunu bu şekilde tartışmak bambaşka. VAR kararları ile ilgili tartışmalar sadece bizim ülkemizde değil Avrupa'da da yapılıyor. Uygulamalarla ilgili birçok ülkede bu konu en sıcak gündem. Fakat 'nin söylediği şekli ile bir tartışma gündemi, futbolun dışında bir konu. Bu da devleti ilgilendiren ve ortaya belgeleri ile ortaya konulması gereken bir durum var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

ÖMER ÜRÜNDÜL: İlginç olan durum şu, 3 büyük takım da hatalar genelde kendi lehlerine olduğu halde sürekli ağır biçimde hakem eleştiriyor. Kendilerine hata görünce hakemler üzerine oynuyorlar. Orta hakem kurtulursa VAR hakemine eleştiriler yoğunlaşıyor. Şimdi de ortaya VAR operatörü çıktı.

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