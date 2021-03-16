Son dakika spor haberi: Fenerbahçe VAR isyanında haklı mı? Usta isim net konuştu!

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş ve G.Saray'ın büyük avantajı var, Beşiktaş'ın herkesten fazla avantajı var. F.Bahçe'nin olmazsa olmazı Beşiktaş karşısında bir galibiyet gibi görünüyor. Beşiktaş kazanırsa F.Bahçe yarıştan tamamen kopar, beraberlikte bile denklemde zorlanmaya başlar. Bu maç G.Saray'ı da yakından ilgilendiriyor. F.Bahçe'nin kazanması ya da beraberliği, G.Saray kazandığı anda onlar için ciddi avantaj olur. Beşiktaş'ın kazanması F.Bahçe açısından çok ağır, G.Saray açısından da istemeyeceği bir durum yaratır.





FATİH DOĞAN: "Büyük takımsanız defansif oyun sizi yarışta tutar ama şampiyonluğa yetmez" diye bir iddiam var. Trabzonspor çok iyi toparlayıp, başarılı bir periyot yakaladı, yarışa da ortak oldu ancak oyunuyla şampiyonluğu alacak o ışığı vermedi. F.Bahçe bunu görüp 4 haftadır tarzını değiştirdi. Konya maçı ödülüydü. G.Birliği maçı iş kazası. Beşiktaş maçını kaybeder veya berabere bitirirse ağır yara alır. Ama yine de havlu atmaz. İnisiyatifini kaybeder. Ancak kaybetse de F.Bahçe'nin yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Vazgeçtikleri an kaybettikleri andır. Ama hiçbir takım kalan 11 (Beşiktaş 12) maçı kazanacağını garanti edemez. Beşiktaş buna en yakın takım. Oyunu da şampiyonluğu hak ediyor. Fatih Terim'le G.Saray'ın final tecrübesi var. Belhanda krizini bile küçük bir vücut çalımıyla gündem dışına ittiler. Yarışta iddialılar.

