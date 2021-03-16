Fenerbahçeli 2 yönetici PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçeli iki yönetici Selahattin Baki ve Alper Pirşen, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 14.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 14.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



