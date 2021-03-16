Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

Ali Koç "Vizyon" sloganıyla yola çıktı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verip görevi devraldı... Ama Fenerbahçe onun başkanlığında hep hüsran yaşadı.
Ali Koç "Vizyon" sloganıyla yola çıktı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verip görevi devraldı... Ama Fenerbahçe onun başkanlığında hep hüsran yaşadı.
Takvim'in haberine göre, geçen sezonu 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler bu sezon da şampiyonluk yarışında geride kaldı. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası hep bir suçlu aradı.
Önce Aykut Kocaman'ın yardımcıları hain ilan edildi! Sonra Philip Cocu ve Ersun Yanal başarısız olduğu için gönderildi. Dünyanın sayılı futbol adamlarından Damien Comolli başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrıldı.