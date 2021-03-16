Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

Son dakika spor haberleri: 'de herkes suçlu bir tek 'un suçu yok!

Başkanı , TFF, Başkanı, hocalar ve futbolcuları suçladı. Son olarak da operatörü nasibini aldı. Ama Ali Koç nerede hata yaptığını bir türlü bulamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 00:55
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

"Vizyon" sloganıyla yola çıktı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verip görevi devraldı... Ama onun başkanlığında hep hüsran yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

Takvim'in haberine göre, geçen sezonu 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler bu sezon da şampiyonluk yarışında geride kaldı. 'de ve yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası hep bir suçlu aradı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

Önce Aykut Kocaman'ın yardımcıları hain ilan edildi! Sonra Philip Cocu ve Ersun Yanal başarısız olduğu için gönderildi. Dünyanın sayılı futbol adamlarından Damien Comolli başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

Büyük umutlarla transfer edilen Slimani ve Ayew de başarısız oldukları gerekçesiyle gönderildi. Slimani sonrasında performansıyla Avrupa'da ses getirdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

Max Kruse'nin gidişi sonrası yönetim, "Bize yüklü bir tazminat ödeyecek" dedi. Söylenenlerin tersi oldu. Alman futbolcu tazminat davasını kazandı. Yeni takımında döktürmeye başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

Her alınan kötü sonuç sonrası Futbol Federasyonu Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve hakemler hedef tahtasına kondu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

Son olarak ligin dibinde yer alan Gençlerbirliği maçı sonrası operatörü suçlu bulundu. Kısaca 'de herkes suçlu bir tek başkan 'un suçu yok(!)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek Ali Koç'un suçu yok!

SON 20 YILIN EN DÜŞÜK ORTALAMASI
2000-01'den bu yana iç sahadaki en düşük puan ortalamasını yakaladı. Evinde 15 maça çıkan Kanarya 23 puan topladı. 1.53 puan ortalaması yakaladı.

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