Erol Bulut kredisini işte böyle tüketti: Kendim ettim kendim buldum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yaptığı hatalarla hem kendi hem de takımın sonunu hazırladı… Sezon başından bu yana maç içi hamleleriyle eleştirilen genç teknik adam, lig sonuncu G.Birliği'ne Kadıköy'de yenilirken takımın en verimli 10 numarası Pelkas'ı sol bek oynatarak hatalarına başka bir boyut getirdi. Bulut, oyun içi hamleleriyle kredisini tüketti. İşte Bulut'un sezon başından bu yana düzenli olarak tekrarladığı hatalar:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli kulüpte ömrünü uzatan süreci, Mame Thiam'ın santrfora geçmesiyle yaşadı. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik getiren serinin tamamında Senegalli golcü 11'deydi. Ancak hiçbir sıkıntısı olmamasına rağmen Bulut, Galatasaray derbisinde Thiam'ı 90 dakika kulübede bekletti ve maç kaybedildi.
Sezonu 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğu çöküşü getirdi! Sarı-lacivertli teknik heyet, haftalarca Brezilyalı oyuncunun olmadığı bir orta saha kurgusu oluşturamadı. Bu sebeple Galatasaray, Göztepe ve Antalyaspor gibi maçlarda kayıplar geldi. 3 mücadelede elden uçup giden 8 puan, şampiyonluk iddiasını neredeyse bitirdi.