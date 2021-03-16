Haberler Fenerbahçe Erol Bulut kredisini işte böyle tüketti: Kendim ettim kendim buldum!

kredisini işte böyle tüketti: Kendim ettim kendim buldum!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde teknik direktör , topun ağzına geldi. Sarı lacivertli kulübn hocasının yaptığı hatalar sonrası akla gelen şey şu oldu: Kendim ettim kendim buldum! İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 00:03
Erol Bulut kredisini işte böyle tüketti: Kendim ettim kendim buldum!

Teknik Direktörü , yaptığı hatalarla hem kendi hem de takımın sonunu hazırladı… Sezon başından bu yana maç içi hamleleriyle eleştirilen genç teknik adam, lig sonuncu G.Birliği'ne Kadıköy'de yenilirken takımın en verimli 10 numarası Pelkas'ı sol bek oynatarak hatalarına başka bir boyut getirdi. Bulut, oyun içi hamleleriyle kredisini tüketti. İşte Bulut'un sezon başından bu yana düzenli olarak tekrarladığı hatalar:

Erol Bulut kredisini işte böyle tüketti: Kendim ettim kendim buldum!

Teknik Direktörü , sarı-lacivertli kulüpte ömrünü uzatan süreci, Mame Thiam'ın santrfora geçmesiyle yaşadı. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik getiren serinin tamamında Senegalli golcü 11'deydi. Ancak hiçbir sıkıntısı olmamasına rağmen Bulut, Galatasaray derbisinde Thiam'ı 90 dakika kulübede bekletti ve maç kaybedildi.

Erol Bulut kredisini işte böyle tüketti: Kendim ettim kendim buldum!

Sezonu 22 transferle tamamlayan 'de Luiz Gustavo'nun yokluğu çöküşü getirdi! Sarı-lacivertli teknik heyet, haftalarca Brezilyalı oyuncunun olmadığı bir orta saha kurgusu oluşturamadı. Bu sebeple Galatasaray, Göztepe ve Antalyaspor gibi maçlarda kayıplar geldi. 3 mücadelede elden uçup giden 8 puan, şampiyonluk iddiasını neredeyse bitirdi.

Erol Bulut kredisini işte böyle tüketti: Kendim ettim kendim buldum!

Sabah'ın haberine göre, elde iki yönlü kanat oyuncusu olarak bulunan tek isim olan Enner Valencia'nın yokluğu, Bulut ve ekibinin dengesini bozdu. Bu sezon 'nin puan kaybı yaşadığı 11 maçın 5'inde Valencia 11'de yoktu. Fenerbahçe bu maçlarda 4 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Sadece bir oyuncuyla dengenin bozulması durumu hücumda da devam etti.

Erol Bulut kredisini işte böyle tüketti: Kendim ettim kendim buldum!

ve teknik ekibi, yaşadığı panik durumunu sahaya yansıttı. Gençlerbirliği maçının 57. dakikasından itibaren 3-5-2'ye dönen Bulut ve kurmayları, takımın en iyi 10 numarası Dimitris Pelkas'ı sol çizgide kanat bek olarak kullanmaya başladı! Bu kararın ardından Gençlerbirliği çok rahat geldiği kendi sağ kanadından golü buldu!

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