Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı değerlendirmesi! "Fenerbahçe havlu attı"

ÖMER ÜRÜNDÜL - F.BAHÇE HAVLU ATTI
F.Bahçe ilk yarıyı tek kale oynadı. Oyun ilk dakikadan itibaren karşı alana yıkıldı. Yoğun baskıya ve 3. bölgedeki prese rağmen üretkenlik sağlanamadı. Çünkü geride hırsla kapanan G.Birliği, Konya gibi kısa pası tercih etmeyip takım presine takılmıyordu.
F.Bahçe'nin tek pozisyonuna Osayi girdi ama ayağından açılınca kaleciyi geçemedi. Devre sonuna doğru Sosa'nın duran topta yaptığı kavisli ortayı Trabzon'daki günlerini hatırlayan Novak, arka direkte gole çevirdi. Sonra G.Birliği ilk defa geldi. Serdar Aziz, kendi kalesine golü attı. Bunda kaleci Altay'ın da hatası vardı. Top, iki arkadaşının müdahale alanındayken kaleyi boşaltmamalıydı.
2. devreye Erol Bulut, inanılmaz bir teknik adam yanlışı ile başladı. En çok koşan Mert Hakan'ı çıkarıp, risk alınacak oyunda orta sahanın ortasını fizik açıdan hazır olmayan Gustavo ile Sosa'ya bıraktı. Ve bu yarıda G.Birliği'nin arka arkaya kontraları başladı, 2. golü de buldular. Sonra F.Bahçe yüklendikçe G.Birliği 4 net pozisyon daha buldu ama değerlendiremedi. Altay farkı önledi.