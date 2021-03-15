Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Son dakika spor haberi: Spor yazarları - maçını yorumladı!

Son dakika haberleri... 'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği 'ne 2-1 yenilerek şok bir mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisi öncesi kritik bir 3 puan kaybetti. Usta yazarlar da bu mücadeleyi çarpıcı yorumlarla değerlendirdiler... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 08:24
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

EMRE BOL - BİTTİ EROL HOCA

kadar dengesiz bir takım görülmemiştir herhalde! Bir maçı diğerine uymuyor. Tam, "İşte takım oturdu" derken bir sonraki maç, "Bu takımdan hiçbir şey olmaz" dedirtiyor. Erol Bulut'un Pelkas'ı kenarda oynatma inadı şampiyonluğa maloldu. Mesut varken onun bu tercihini bir nebze olsun anlayabiliyordum.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Ama dün akşam yaptığına ne demeli? Bir takım kendi sahasında bu kadar puan kaybederse şampiyon olamaz. maçı itibarıyla 'nin şampiyonluk şansı bitmiştir. Kimse bana daha 'şu kadar hafta var' edebiyatı yapmasın. Zaten oynanan oyun da şampiyonluğu hak edecek bir oyun değil!

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Yapılan onca transfere, harcanan milyonlara rağmen sahaya çıkıp, G.Birliği'ne yenilmek utanç verici bir durum. Bu arada G.Birliği takımını yürekten kutluyorum. Çok sayıda gol pozisyonu buldular ancak değerlendiremediler.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Erol Bulut değişiklik yapıyor, takım daha kötü oynamaya, daha çok pozisyon vermeye başlıyor. Kusura bakma Erol hoca teknik direktörlüğünün altından kalkamadın. Bütün takımlar üzerine koyarken sen takımı geri götürdün. Seni severim bilirsin ama Fenerbahçe'yi daha çok severim. Yol yakınken ver istifanı, yoluna bak. Olmayınca olmuyor işte. İnan verdiğin zarar, hakemlerden daha fazla.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Yönetimi bir an evvel yeni sezonun hazırlıklarına başlamalı. Kalitesi düşük oyuncularla yollar ayrılmalı. Haftaya oynanacak derbinin sportif faaliyetten gayrı bir anlamı kalmadı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

ERMAN TOROĞLU - PARAYLA SAADET OLMUYOR

ligin sonuncusu. Yani kaybedecek hiçbir şeyi yok. de bu maçı kaybederse belki de lig şampiyonluğu gidecek. Bu kadar basit. Biri düşmemeye oynayan takım, biri şampiyonluğa takım. İki takımın futbolcularına bakıyorum; sonuncu takımın futbolcuları bir takım gibi oynuyor. Hepsi birbirine yardım ediyor. Dalga geçen yok. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Şampiyonluğa oynayan takımın futbolcularına bakıyorum; lejyoner askerler gibi. Yani savaşa girersiniz de paralı asker tutarsınız ya bunun gibi mücadele ediyorlar. Damardan oynayan bir-iki tane futbolcu var. Şampiyonluğa oynayan takımın en önemli tarafı da şu: neredeyse 30. maçı oynuyorsunuz ve 30. maçta hala takım olamamışsınız.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Sakın dün gece hakem hikayesi anlatmayın. Maçtan sona Volkan Demirel'i gördüm. Hakeme bir şeyler söylüyor. Volkan sen hakeme konuşacağına, sahadaki ruhsuz futbolcularına konuş. Şunu söyleyeyim; hakemin ufak tefek hatalı kararları oldu. Ama şunu da söyleyeyim; hakem oyuna başlayanlar dahil giren 5 oyuncuyla birlikte hepsinden daha fazla koşarak mücadele etti sahada. 'nden kaytaran futbolcu yoktu. Peki bana ''nin en iyi adam kimdi?' derseniz bir tek isim söyleyebilirim; kaleci Altay. Zaten bundan sonra gerisini siz düşünün.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

22 futbolcu transfer ediyorsun sezona başlarken, ve bu futbolu oynuyorsun. Ben önce kulüp başkanı Ali Koç'tan hesap sorarım. Sonra Emre Belözoğlu, sonra Erol Bulut. Ben bakıyorum; işler kötü gidince Erol Bulut'u ortaya atıyorlar. İyi gidince Emre sahneye çıkıyor veya Ali Koç. Yalnız şunu söyleyeyim; öyle bir takım yapmışsınız ki o büyük taraftarına yazık ediyorsunuz. Onların televizyon başında çıldırdıklarına inanıyorum. Yazıklar olsun! Demek ki neymiş; para güzel bir şey ama parayla saadet olmuyor.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

GÜRCAN BİLGİÇ - SERDAR AZİZ İPİ ÇEKTİ

Olayların gelişimi son senelerde bir tekrar dalgası. Golü önlemesi gereken stoperlerin, aslında rakibin asistçisi haline gelmesiyle, "kolayı zora" çevirme "becerisine" sahip . Ligde artık rahat maç olmadığının dersini alırken, problemi çözecek golü de buldular. "Bundan sonra yol açık" diye düşünülürken, kaleye şutu olmayan beraberliği sağladı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Kendi kalene gol atarsın ama böylesine ilk defa tanık oluyorum. Sağında – solunda oyuncu yok, bıraksan top yine sende. Tisserand'ın hatalarını konuşurken, Serdar Aziz'in sakarlığı bu düzeyde affedilemez. Böylesine zorlanırken, üstelik merkezi kapatıp size "çile çektiren" bir rakip varken, bütün takım; yeni baştan maça konsantre olacaktı. Olamadılar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Çünkü oyunu temposunun düşmemesi için, pasın hızını yükseltmeleri gerekiyordu. Yapamadılar. Birebirlerde şahsi oynamaları vardı. Halbuki boş alana koşularla, topu istemeleri de gerekiyordu. Bir hafta önceki oyun gücüne güvendiler ama neden hep iç sahada kaybettiklerini iyi analiz etmemişlerdi. Her rakip, Kadıköy'e defans otobüsü ile geldi. Bu oyun profili onları hep zorladı, rakipler hep kontradan geldi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumladı!

Göztepe'de Caner, Antalya'da Tisserand, dün de Serdar Aziz. Rakibe bile fırsat vermiyor defansı, iplerini direkt kendileri çekiyor. Bu yenilgi kalan maçlara rağmen umutları tüketen bir darbe. Beşiktaş derbisi öncesinde ellerindeki iddiayı rakiplerine ikram ettiler. Kalan maçlar elbette kimse için kolay değil. Ama kazanmanız gerekenlerde berabere bile kalamıyorsanız, yarışın ilk aktörü de olamazsınız.

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