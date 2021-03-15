Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı sonrası çağrı yapmıştı! TFF'den savcılığa başvuru (FB haberi)

Son dakika spor haberi: maçı sonrası çağrı yapmıştı! 'den savcılığa başvuru ( haberi)

Son dakika spor haberi... 'in 30. haftasında başkent ekibi ile karşılaşan rakibine 2-1 mağlup olurken, konuk ekibe 3 puanı getiren gol büyük tartışmalara neden olmuştu. Fenerbahçe cephesinin yoğun itirazları sürerken, 'nin konuyla alakalı harekete geçme hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:15 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:26
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı sonrası çağrı yapmıştı! TFF'den savcılığa başvuru (FB haberi)

Spor Toto 'in 30. haftasında evinde 'ni ağırladı. Sarı lacivertlilerin 2-1 yenildiği maçta konuk ekibin 2. golünde ofsayt tartışmaları maça damga vurdu.

Fenerbahçelilerin ofsayt olarak itiraz ettiği pozisyon kararı ile gol olarak Gençlerbirliği hanesine yazıldı. Maç sonunda Fenerbahçeli yönetici , VAR odasında görev yapan VAR operatörü hakkında; 'Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum" demişti.

TFF'DEN BAŞVURU!

, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu açıkladı.

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