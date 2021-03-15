Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını bir hayli zora sokan Fenerbahçe'de golcüler, Beşiktaş ve Galatasaray'dan bir hayli geride kaldı.

Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı oyuncusu Mbwana Samatta şu ana kadar rakip fileleri 4 kez sarstı.