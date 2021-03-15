Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

Son dakika spor haberi: ve 'ın forvetleri 'nin golcülerine fark attı!

Son dakika haberleri... 'in 30. haftasında sahasında 'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de, golcülerin formsuzluğu dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımın forvet oyuncuları, zirve yarışındaki rakipleri ve 'ın bir hayli gerisinde kaldı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:22
Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını bir hayli zora sokan 'de golcüler, ve 'dan bir hayli geride kaldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı oyuncusu Mbwana Samatta şu ana kadar rakip fileleri 4 kez sarstı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

Bu sezon 'nin diğer golcüleri Papiss Cisse 4, Mame Thiam ise 6 gol kaydetti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

'nin zirve yarışındaki rakiplerinden lider 'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar 15 gole imzasını atarken, Cyle Larin ise tam 14 kez ağları sarstı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

Siyah-beyazlı takıma ocak ayında gelen Cenk Tosun'un da 2 golü bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

Lig ikincisi 'da da Falcao ile devre arası takıma katılan Mohamed'in performansı dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

Sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Kolombiyalı futbolcu Falcao, bu sezon 8 gol atarken, Mısırlı yıldız ise 5 gol kaydetti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

Ligin ilk yarısını 'da geçiren ardından West Brom'a kiralanan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin de 9 golü bulunuyor.


Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

'de Papiss Cisse ile Mbawana Samatta 9 haftadır, Mame Thiam ise tam 5 haftadır gol atamıyor.

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