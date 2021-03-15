Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvetleri Fenerbahçe'nin golcülerine fark attı!

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını bir hayli zora sokan Fenerbahçe'de golcüler, Beşiktaş ve Galatasaray'dan bir hayli geride kaldı.
Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını bir hayli zora sokan Fenerbahçe'de golcüler, Beşiktaş ve Galatasaray'dan bir hayli geride kaldı.
Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı oyuncusu Mbwana Samatta şu ana kadar rakip fileleri 4 kez sarstı.
Bu sezon Fenerbahçe'nin diğer golcüleri Papiss Cisse 4, Mame Thiam ise 6 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki rakiplerinden lider Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar 15 gole imzasını atarken, Cyle Larin ise tam 14 kez ağları sarstı.
Siyah-beyazlı takıma ocak ayında gelen Cenk Tosun'un da 2 golü bulunuyor.
Lig ikincisi Galatasaray'da da Falcao ile devre arası takıma katılan Mohamed'in performansı dikkat çekiyor.
Sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Kolombiyalı futbolcu Falcao, bu sezon 8 gol atarken, Mısırlı yıldız ise 5 gol kaydetti.
Ligin ilk yarısını Galatasaray'da geçiren ardından West Brom'a kiralanan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin de 9 golü bulunuyor.
Fenerbahçe'de Papiss Cisse ile Mbawana Samatta 9 haftadır, Mame Thiam ise tam 5 haftadır gol atamıyor.