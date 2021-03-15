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Şok üstüne şok

Süper Lig'de deplasmanda coşan iç sahadaki kötü grafiğini lig sonuncusu Gençlerbirliğe karşı da bozamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 22:26 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Şok üstüne şok
Süper Lig'de deplasmanda coşan iç sahadaki kötü grafiğini lig sonuncusu Gençlerbirliğe karşı da bozamadı. Deplasmanda topladığı 35 puanla bu kategoride ligin en iyisi olan Kanarya, iç sahada ise kabus yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 'kale' olan Kadıköy bu sezon tam anlamıyla düştü. Sarı-lacivertliler bu sezon ligdeki 7 mağlubiyetin 6'sını evinde yaşadı. Fenerbahçe bu sezon iç sahadaki 15 maçta toplam 45 puanın sadece 23'ünü alabildi.

SERİLER BİTİYOR
Fenerbahçe, geçmiş yıllarda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'de büyük üstünlük sağlamıştı. Yıllara uzanan bu müthiş serisi 2 sezon içinde sona eren sarı-lacivertliler, evinde 'ne 21 yıldır yenilmiyordu. Başkent ekibi de kötü serisini sonlandırdı. Fenerbahçe maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. Evinde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik aldı. Tarihinde 3 farklı sezonda evinde en fazla 5 yenilgi alan Kanarya bu sezon 6. defa kaybetti.

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