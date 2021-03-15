Şok üstüne şok

SERİLER BİTİYOR
Fenerbahçe, geçmiş yıllarda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'de büyük üstünlük sağlamıştı. Yıllara uzanan bu müthiş serisi 2 sezon içinde sona eren sarı-lacivertliler, evinde Gençlerbirliği'ne 21 yıldır yenilmiyordu. Başkent ekibi de kötü serisini sonlandırdı. Fenerbahçe maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. Evinde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik aldı. Tarihinde 3 farklı sezonda evinde en fazla 5 yenilgi alan Kanarya bu sezon 6. defa kaybetti.