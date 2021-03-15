Gençler destanı!

SÜPER Lig'de haftanın sürprizi Gençlerbirliği'nden geldi. Ligin son sırasında yer alan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi 11 maç sonra (9M/2B) 3 puanla tanışırken, sarı-lacivertliler ise son 3 maçta 5. puanını kaybederek şampiyonluk yarışında ağır darbe yedi. Maça atak başlayan Fenerbahçe, 35'te Sosa'nın ortaladığı topta Novak'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 39'da Serdar Aziz ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderince skora eşitlik geldi: 1-1.

İKİNCİ yarıda Fenerbahçe galibiyet için yüklenirken, defansta oluşan açıkları konuk ekip iyi değerlendirdi. 63'te Ayite, kafa vuruşuyla Altay'ı bir kez daha mağlup edip skoru belirledi: 1-2. Kanarya'da 90+3'te İrfan Can'ın sert şutunda top yan direkten döndü. Sosa ve Pelkas da önemli pozisyonları değerlendiremedi. Fenerbahçe önümüzdeki hafta derbide lider Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde kalma yolunda moral tazeleyen Gençlerbirliği ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.