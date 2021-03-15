Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

Bilindiği gibi, VAR sistemi Süper Lig'de 2018-19 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik alt yapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin alt yapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir.

TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır.