Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

ile yollarını ayıracak mı? maçı kararı...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler son olarak Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlamış ve maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Zirve yarışında ağır bir yara alan sarı lacivertlilerde maçın ardından teknik direktör , topun ağzına gelen isim olmuştu. Bununla beraber gözler Fenerbahçe yönetimine çevrilirken, Erol Bulut ile ilgili verilen karar belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:10 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:19
Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

son olarak Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk etmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

Maçın ardından sarı lacivertlilerde gündem VAR, AVAR ve VAR operatörü olurken, sarı lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki konu ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

Baki, yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etmişti;

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

"FETÖ'cü zihniyet bilerek taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum."

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

TFF'DEN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Baki'nin sözlerine yönelik şu açıklamayı yaptı;

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

"Süper Lig'in 30. Haftasında oynanan -Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuştur.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

Bilindiği gibi, VAR sistemi Süper Lig'de 2018-19 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik alt yapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin alt yapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını Federasyonumuza bildirmiştir.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

Spor Kulübü'nün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları Federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

EROL BULUT AYRILACAK MI?
Sarı lacivertlilerde gündem bir yandan VAR operatörü olurken, bir yandan da ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgiliydi.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in haberine göre, 'de Gençlerbirliği karşısında alınan yenilginin ardından gözler Samandıra'da 'a çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

GÖNDERİLECEK Mİ?
Sarı lacivertli kulüp yönetiminin şu anda 'un görevine son vermek gibi bir konuyu ele almadığı kaydedildi.

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayıracak mı? Beşiktaş maçı kararı...

BEŞİKTAŞ DERBİSİ KRİTİK
Bununla beraber 'de Pazar günü oynanacak derbisinde takımın başında 'un olacağı kesinleşti ancak derbide puan kaybı yaşanması durumunda Erol Bulut ile yolların ayrılması ihtimali hayli yüksek.

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