Erol Bulut: Yüzde yüz ofsayt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 90 dakika sonunda kısa ve net konuştu. Eleştiri oklarının hedefinde olan genç çalıştırıcı, Gençlerbirliği'ni galibiyete taşıyan gol için, "Yüzde 100 ofsayt" sözünü sarfetti ve şunları ekledi: "Ofsyattan yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor. Burada art niyet var mı, kendilerine düşünecekler. Şampiyonluk yarışında yara aldık. Önümüzdeki karşılaşmalara bırakmayacağız. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."



'REKOR KIRIYORUZ!'

"Deplasmanda nasıl kazanıp, rekor kırıyorsak, evimizde de kaybederek kırıyoruz. Baskılı başladık, golü de attık. ikinci yarısında hücumda değişikliklere gitmek zorunda kaldık. İlk yarı Thiam'dan verim alamadık. İkinci devre pozisyon aradık, bulduk ama değerlendiremedik. Yapacağımız şutlarla da pozisyonlar bulmayı düşündük. Ancak o da olmadı. Önümüzde 10 karşılaşma var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Tek çare, çalışarak hatalarımızı en aza indirmek ve mücadeleyi bırakmamak."