Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu Gençlerbirliği maçıyla devam etti. Bu sezon deplasmanda başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, sahasında yaşadığı üst üste kayıplarla zirve yarışında ağır yara aldı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu Gençlerbirliği maçıyla devam etti. Bu sezon deplasmanda başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, sahasında yaşadığı üst üste kayıplarla zirve yarışında ağır yara aldı.
Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Kanarya, Süper Lig tarihinde sahasında en çok mağlup olduğu sezona şimdiden ulaştı. Başkent ekibinin attığı ikinci gol ofsayt tartışmalarını beraberinde getirirken Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi.
İşte Çakar'ın o yazısı...
Ahmet Çakar: Fenerbahçe ligin sonuncusu ve en çok gol yiyen takımı karşısında neredeyse çok az pozisyon üreterek mağlup oldu ve şampiyonluğu kaybetti... Bundan sonra kimse hikâye anlatmasın.