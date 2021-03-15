Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi aleyhine?"

'in 30. haftasında sahasında 'ni konuk eden şok bir mağlubiyet yaşadı. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, öncesi haftayı puansız kapattı. Gençlerbirliği'nin attığı ikinci golde ofsayt tartışmaları yapılırken usta yorumcu 'dan flaş bir yorum geldi. Çakar, "Birkaç santimlik çizgiler hep mi Fenerbahçe aleyhine çizilir?" yorumunu yaptı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 00:37 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 05:17
Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

'nin Kadıköy kabusu maçıyla devam etti. Bu sezon deplasmanda başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, sahasında yaşadığı üst üste kayıplarla zirve yarışında ağır yara aldı.

Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

'ne 2-1 mağlup olan Kanarya, Süper Lig tarihinde sahasında en çok mağlup olduğu sezona şimdiden ulaştı. Başkent ekibinin attığı ikinci gol ofsayt tartışmalarını beraberinde getirirken Sabah Gazetesi Yazarı 'dan flaş bir yorum geldi.

İşte Çakar'ın o yazısı...

Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

Ahmet Çakar: ligin sonuncusu ve en çok gol yiyen takımı karşısında neredeyse çok az pozisyon üreterek mağlup oldu ve şampiyonluğu kaybetti... Bundan sonra kimse hikâye anlatmasın.

Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

"Kenetlendik!", "Erol Bulut'a güveniyoruz", "İnancımız tam"... Bunları tek kalemde geçeceksiniz. Eğer 'nin forvet oyuncuları biraz becerikli olsalar, 5'lik, 6'lık olurdu...

Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

pozisyon üretmeyi bilmiyor, çabuk oynamayı bilmiyor ve defansında komedi hatalar yapıyor. İlk yarıda duran topla Novak'ın o alışılmış arka direk kafasıyla öne geçtiler. Ama devre biterken, G.Birliği ilk kez geldi, Serdar Aziz kendi kalesine attı.

Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

İkinci yarı maç döner diyorduk ama G.Birliği'ne döndü. Sırf ikinci yarı G.Birliği'nin 4 tane yüzde yüzlük gol pozisyonu var. Buna karşılık ne yaptığı belli olmayan, sürekli forvet alıp, manasız değişiklikler yapan bir . Şimdi artık Fenerbahçe karışacak.

Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

Tabii ki taraftar haklı. Trilyonlarca para harca, golcün belli değil. Trilyonlarca para harca, sol açığın yok. Pelkas gibi önemli oyuncuyu sol tarafa mahkum ediyorsun. Trilyonlarca para harca, amatör takımın yapmayacağı hatalarla pozisyon ver. Pek tabii ki taraftarı yine kahrediyorsun. Acı olan şu; ligden kurtulması mucizeye bağlı G.Birliği karşısında şampiyonluğu bırakmak.

Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

Şimdi iddia ediyorum, ofsayt VAR sisteminde bir illegalite var. G.Birliği'nin attığı golü ben çıplak golle ofsayt görüyorum ama çizgi 'ofsayt değil' diyor.

Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! "Hep mi Fenerbahçe aleyhine?"

Tıpkı F.Bahçe-G. Saray ve G.Antep-F.Bahçe maçında olduğu gibi. Bu birkaç santimlik çizgiler hep mi aleyhine çizilir? Herkes bu çizgileri VAR hakemlerinin çizdiğini zannediyor ama bu çizgileri çizen adı ve ilişkileri belli olmayan bir operatör.

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