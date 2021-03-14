Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Kadroda mini rötuş! İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i

Son dakika spor haberleri: Kadroda mini rötuş! İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i

Spor Toto 'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler kazanıp Beşiktaş’la puan farkını tekrar 2’ye indirmek istiyor. Hedef haftaya oynanacak derbide sahaya liderlik için çıkmak. Başkent ekibi ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp ligde kalma umutlarını diri tutmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Kadroda mini rötuş! İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 'in 30. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen. Kanarya'da sakatlıkları bulunan , , ve forma giyemeyecek. Enner Valencia ise sarı kart cezalısı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon istediği sonuçları alamıyor.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, , , , , , , , , Thiam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , Piris, Angelo, Arda, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima


3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Artık kayba tahammülü kalmayan sarılacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek Beşiktaş ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor.

3 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartı olan Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin bu akşam da sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Teknik heyet 3 oyuncudan sertlikten kaçınmalarını istedi.

Ligde son sırada yer alan başkent ekibi 11 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-siyahlılar söz konusu periyotta 9 mağlubiyet yaşarken, sadece 2 beraberlik alabildi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne ligde 9 maçtır yenilmiyor. Son 9 maçın 7'sini sarı-lacivertliler kazandı, 2 müsabaka berabere bitti. 93 maçlık genel rekabette de galibiyet sayısında 47-15 Kanarya önde.

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