Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

Son dakika spor haberleri: 'den bombası!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start veren , 'un Gabonlu santrforu Aaron Boupendza ile büyük oranda anlaşma sağladı. Operasyonu sürdüren sarı-lacivertliler orta saha mevkisi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe, ’nun 23 yaşındaki orta sahası ’un peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:31 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

'de transfer hareketliliği erken başladı... Hataysporlu Aaron Boupendza için ön teklif yapılırken bir iddia da Brezilya'dan geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

Radyo programcısı Paco Belmonte, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli takımın, 'lu ile ilgilendiğini duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

23 yaşındaki sambacının, ile görüşme yapacağı belirtilirken, 'nun Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolar gelir kaybına uğradığı ve bütçede dengeyi sağlamak için oyuncu satması gerektiği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

Merkez orta saha, on numara ve sağ kanatta oynayabilen kariyerinde 201 maçta 11 gol+17 asistlik performans sergiledi. ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 14 milyon euro.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

ROMA'DA OYNADI
, Serie A kariyerine sahip. 2016'da 18.6 milyon euro bonservis bedeliyle Fluminense'den İtalyan devi Roma'ya transfer olan ve 2 sezon burada forma giyen Brezilyalı yıldız, 1 yıl da Fiorentina'da kiralık oynadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

2019'da 11.8 milyon euro bonservisle 'ya gitti. Sol ayaklı oyuncu güçlü fiziği, tekniği ve mücadele gücüyle dikkat çekiyor.

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