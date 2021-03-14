Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı... Hataysporlu Aaron Boupendza için ön teklif yapılırken bir iddia da Brezilya'dan geldi.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı... Hataysporlu Aaron Boupendza için ön teklif yapılırken bir iddia da Brezilya'dan geldi.
Radyo programcısı Paco Belmonte, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli takımın, Flamengo'lu Gerson ile ilgilendiğini duyurdu.
23 yaşındaki sambacının, Fenerbahçe ile görüşme yapacağı belirtilirken, Flamengo'nun Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolar gelir kaybına uğradığı ve bütçede dengeyi sağlamak için oyuncu satması gerektiği bildirildi.