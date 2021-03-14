Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

Son dakika spor haberi: koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

Son dakika haberleri... 'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bir süredir koltuk değnekleriyle yürüyen yıldız futbolcudan iyi haber geldi. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 09:30
Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'de hedef mutlak galibiyet...

Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

Ezeli rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisine de moralli çıkmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

'de bu mücadele öncesi eksikler de var. Antalyaspor karşısında sakatlanan , bu maçta forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

Bu arada yıldız futbolcu, yaşadığı ciddi sakatlığın ardından koltuk değnekleriyle yürürken görüntülenmişti.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

Hürriyet'te yer alan habere göre Antalyaspor ile oynadığı maçta ciddi şekilde sakatlanan , dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

4 Mart'taki Antalyaspor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlanan ve o günden bu yana koltuk değnekleri ile yürüyebilen Fenerbahçeli , dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

Önümüzdeki hafta salon çalışmalarına başlayacak olan yıldız futbolcu 1 ay sonra sahalara dönecek.

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