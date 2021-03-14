Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

Süper Lig 'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe 'de hedef mutlak galibiyet...

Ezeli rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisine de moralli çıkmak istiyor.

Fenerbahçe'de bu mücadele öncesi eksikler de var. Antalyaspor karşısında sakatlanan Mesut Özil, bu maçta forma giyemeyecek.