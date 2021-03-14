Son dakika spor haberi: Mesut Özil koltuk değneklerini attı! Önümüzdeki hafta...

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet...
Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet...
Ezeli rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisine de moralli çıkmak istiyor.
Fenerbahçe'de bu mücadele öncesi eksikler de var. Antalyaspor karşısında sakatlanan Mesut Özil, bu maçta forma giyemeyecek.
Bu arada yıldız futbolcu, yaşadığı ciddi sakatlığın ardından koltuk değnekleriyle yürürken görüntülenmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre Antalyaspor ile oynadığı maçta ciddi şekilde sakatlanan Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.
4 Mart'taki Antalyaspor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlanan ve o günden bu yana koltuk değnekleri ile yürüyebilen Fenerbahçeli Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.
Önümüzdeki hafta salon çalışmalarına başlayacak olan yıldız futbolcu 1 ay sonra sahalara dönecek.