Son dakika spor haberi: Mesut Özil İngiliz basınında gündem oldu! Lacazette...

Fenerbahçe 'nin, Süper Lig 'de Antalyaspor'la oynadığı maçta bileği dönen Mesut Özil 'in bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Arsenal'in Tottenham ile oynayacağı maç öncesi yaptığı idmanda Fransız futbolcu Alexandre Lacazette'in parmaklarını sardığı bandajın, Mesut Özil'in markası "M10" logolu olması bazı taraftarları kızdırdı.