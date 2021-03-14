Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Mesut Özil İngiliz basınında gündem oldu! Lacazette...

Son dakika spor haberi: basınında gündem oldu! Lacazette...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin, 'de Fraport TAV Antalyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan , basınında sürpriz bir konuyla gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 14:43
Son dakika spor haberi: Mesut Özil İngiliz basınında gündem oldu! Lacazette...

'nin, 'de Antalyaspor'la oynadığı maçta bileği dönen 'in bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil İngiliz basınında gündem oldu! Lacazette...

Devre arası transfer döneminde ekibi Arsenal'den sarı-lacivertli takıma gelen Türk asıllı Alman yıldız, Ada basınında gündem oldu.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil İngiliz basınında gündem oldu! Lacazette...

Arsenal'in Tottenham ile oynayacağı maç öncesi yaptığı idmanda Fransız futbolcu Alexandre Lacazette'in parmaklarını sardığı bandajın, 'in markası "M10" logolu olması bazı taraftarları kızdırdı.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil İngiliz basınında gündem oldu! Lacazette...

Golcü oyuncunun bu bandajdan takmasını, "Mesut'un hala oyuncular üzerinde etkisi var" şeklinde yorumlayan bazı taraftarlar, Lacazette'le sezon sonunda yolların ayrılmasını talep etti.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil İngiliz basınında gündem oldu! Lacazette...

, 'ye transfer olmadan önce Arsenal'de menajer Mikel Arteta'nın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika spor haberi: Mesut Özil İngiliz basınında gündem oldu! Lacazette...

formasıyla 7 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki 10 numara, Alexandre Lacazette ile Arsenal'de 3.5 yıl birlikte oynamıştı.

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