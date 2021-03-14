Son dakika spor haberi: Mesut Özil İngiliz basınında gündem oldu! Lacazette...

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de Antalyaspor'la oynadığı maçta bileği dönen Mesut Özil'in bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de Antalyaspor'la oynadığı maçta bileği dönen Mesut Özil'in bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Devre arası transfer döneminde İngiliz ekibi Arsenal'den sarı-lacivertli takıma gelen Türk asıllı Alman yıldız, Ada basınında gündem oldu.
Arsenal'in Tottenham ile oynayacağı maç öncesi yaptığı idmanda Fransız futbolcu Alexandre Lacazette'in parmaklarını sardığı bandajın, Mesut Özil'in markası "M10" logolu olması bazı taraftarları kızdırdı.
Golcü oyuncunun bu bandajdan takmasını, "Mesut'un hala oyuncular üzerinde etkisi var" şeklinde yorumlayan bazı İngiliz taraftarlar, Lacazette'le sezon sonunda yolların ayrılmasını talep etti.
Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Arsenal'de menajer Mikel Arteta'nın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe formasıyla 7 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki 10 numara, Alexandre Lacazette ile Arsenal'de 3.5 yıl birlikte oynamıştı.