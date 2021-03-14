Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

Son dakika spor haberi: derbisi için alarm verildi! 'de 3 isme 'sert' uyarı

Son dakika spor haberi... 'de 30. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan , 31. hafta lider ile oynanacak olan derbinin hesapları da yapılmaya başlandı. Sarı-lacivertli yönetimden 3 isme uyarı geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 14:47
Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

'de Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer alan , ligin 30. haftasında sahasında başkent ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

Mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin ilk kez ilk 11'de başlaması beklenirken, alınacak galibiyetle Kadıköy'deki kötü seriyi de sonlandırmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

Zorlu karşılaşma öncesi 'de Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle Enner Valencia ise sarı kart cezalısı olmasından dolayı forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

Sarı-lacivertlilerin Altay, Gökhan, Szalai, Serdar, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, İrfan Can, Thiam ilk 11'i ile sahaya çıkması beklenirken, bu karşılaşmada 31. haftada oynanacak olan derbisi de Fenerbahçeli kurmayları düşündürüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartı olan 3 isim bulunurken teknik heyetten bu oyunculara uyarı geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

Sertlikten kaçmaları yönünde uyarılan oyuncular sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak olan kritik derbisinde forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

MARCEL TISSERAND

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

İRFAN CAN KAHVECİ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

CANER ERKİN

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