Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi için alarm verildi! Fenerbahçe'de 3 isme 'sert' uyarı

Süper Lig 'de Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer alan Fenerbahçe , ligin 30. haftasında sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin ilk kez ilk 11'de başlaması beklenirken, alınacak galibiyetle Kadıköy'deki kötü seriyi de sonlandırmak istiyor.

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle Enner Valencia ise sarı kart cezalısı olmasından dolayı forma giyemeyecek.