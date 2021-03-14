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Son dakika haberi: Podolski'den flaş sözleri! "Saygı göstermediler"

'un yıldız futbolcusu 'den flaş sözleri geldi. Podolski, ara transfer döneminde 'den ayrılarak 'ye transfer olan Mesut Özil'e ekibinin saygı göstermediğini belirtti. Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın Mesut Özil'i kadro dışı bırakmakla hata yaptığını ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 20:12
Son dakika Fenerbahçe haberi: Podolski'den flaş Mesut Özil sözleri! "Saygı göstermediler"

ekiplerinden 'da forma giyen , 'den ayrılarak 'ye imza atan için açıklamalarda bulundu.

Arsenal Teknik Direktörü 'nın Mesut Özil'e saygı göstermediğini söyleyen Podolski, Özil'i savundu.

Mesut'un kadro dışı bırakılmasının doğru olmadığını söyleyen Alman futbolcu, "Olayın iç yüzünü bilmek istiyorum. Kulüpte 6-7 yıl top koşturan bir oyuncunun tamamen kadro dışı kalması doğru değil. Arka planda ne olduğunu bilmiyorum ama o bir adım atmış olsa bile sen atmıyorsun. Mesut Özil'e Arsenal'de saygı göstermediler." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, geçtiğimiz sezonun Mart ayında Arsenal'de kadro dışı kalmış ve bu sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

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