Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Erol Bulut Gençlerbirliği maçından önce konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Deplasmanda karnemiz iyi evimizde de bu karneyi düzeltmek istiyoruz. Bugün evimizde kazanmak istiyoruz, ona yönelik çalışmalarımızı yaptık. Umarım bugün istediğimiz 3 puanı alırız.

Gustavo olsun, Sosa olsun, Mert olsun, iyi pas trafiği yapabilen oyuncular. O yüzden bunları tercih ettik. Baskılı bir oyun oynamak istiyoruz. İnşallah erken bir gol buluruz ve ardından oyunu daha rahat götürürüz.