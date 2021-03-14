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Son dakika haberleri | 'de maçından önce konuştu

'in 30. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 18:19 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 18:37
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Erol Bulut Gençlerbirliği maçından önce konuştu

'in 30. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Deplasmanda karnemiz iyi evimizde de bu karneyi düzeltmek istiyoruz. Bugün evimizde kazanmak istiyoruz, ona yönelik çalışmalarımızı yaptık. Umarım bugün istediğimiz 3 puanı alırız.

olsun, olsun, olsun, iyi pas trafiği yapabilen oyuncular. O yüzden bunları tercih ettik. Baskılı bir oyun oynamak istiyoruz. İnşallah erken bir gol buluruz ve ardından oyunu daha rahat götürürüz.

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