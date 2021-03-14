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Son dakika haberleri | maçının ardından konuştu!

'in 30. haftasında sahasında 'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler 'ın golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu. İşte Bulut'un o sözleri... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 21:28 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 21:42
Son dakika FB haberleri | Erol Bulut Fenerbahçe Gençlerbirliği maçının ardından konuştu!

'in 30. haftasında sahasında 'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler 'ın golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o sözleri;

Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık.

Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık. Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor.

Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadelemize devam edeceğiz.

İkinci yarı değişikliklere gitmek zorundaydık. İlk yarı anlamında 'dan verim alamadık. İkinci yarı bunu değiştirerek pozisyon aradık, bulduk ama değerlendiremedik.

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