Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sert açıklama: Yediğimiz gol ofsayt

'den sert açıklama: Yediğimiz gol ofsayt

Fenerbahçeli yönetici , mağlubiyeti sonrası basına açıklamalarda bulundu. Baki, yaptığı konuşmada, "Bugün yediğimiz gole bakıyorum, kesinlikle ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım. Bu golü 'ın üstüne yıkmaya çalışacaklar, o işlere de girmesinler." dedi. İşte Selahattin Baki'nin konuşmasının tamamı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 22:17
Fenerbahçe'den sert açıklama: Yediğimiz gol ofsayt

Fenerbahçeli yönetici , maçı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Baki'nin konuşması şu şekilde oldu;

"Futbol, Türkiye'de sadece futbol değildir. , futboldan temizlenmedi. 'un bu cümleleri kurmasından bir hafta geçti veya geçmedi, başımıza gelenlere bakın. İyi oynadık, kötü oynadık konusuna girmeyeceğim. Kötü de oynasak hakkımızı yedirmeyiz."

"Bugün yediğimiz gole bakıyorum, kesinlikle ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım. Bu golü 'ın üstüne yıkmaya çalışacaklar, o işlere de girmesinler. Uyarıyorum. Nazım'a değse bile, top ayaktan çıktığı anda zaten ofsayt. Bu oyunları tutmayacak."

"Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Kişinin kim olduğunun, geçmişinin araştırılmasını devletimizden istiyorum."

SON DAKİKA