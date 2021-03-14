Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam



GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, H. İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Artık kayba tahammülü kalmayan sarılacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek Beşiktaş ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartı olan Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin bu akşam da sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Teknik heyet 3 oyuncudan sertlikten kaçınmalarını istedi.

Ligde son sırada yer alan başkent ekibi 11 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-siyahlılar söz konusu periyotta 9 mağlubiyet yaşarken, sadece 2 beraberlik alabildi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne ligde 9 maçtır yenilmiyor. Son 9 maçın 7'sini sarı-lacivertliler kazandı, 2 müsabaka berabere bitti. 93 maçlık genel rekabette de galibiyet sayısında 47-15 Kanarya önde.

