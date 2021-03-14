Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği | CANLI

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başladı. Abdülkadir Bitigen'in düdük çaldığı bu müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, H. İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Artık kayba tahammülü kalmayan sarılacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek Beşiktaş ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartı olan Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin bu akşam da sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Teknik heyet 3 oyuncudan sertlikten kaçınmalarını istedi.

Ligde son sırada yer alan başkent ekibi 11 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-siyahlılar söz konusu periyotta 9 mağlubiyet yaşarken, sadece 2 beraberlik alabildi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne ligde 9 maçtır yenilmiyor. Son 9 maçın 7'sini sarı-lacivertliler kazandı, 2 müsabaka berabere bitti. 93 maçlık genel rekabette de galibiyet sayısında 47-15 Kanarya önde.