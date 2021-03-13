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Son dakika spor haberleri: İlkay Gündoğan'dan 'e büyük şok!

İngiltere devi 'de forma giyen İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti. Türk asıllı Alman yıldızın, kadroda 'ndan arkadaşı 'e yer vermemesi ise dikkat çekti. İşte İlkay'ın, birlikte oynadığı isimlerden oluşturduğu en iyi 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:45
Son dakika spor haberleri: İlkay Gündoğan'dan Mesut Özil'e büyük şok!

İngiltere 'de şampiyonluğa koşan 'nin bu sezonki flaş ismi İlkay Gündoğan, birlikte forma giydiği isimlerden oluşan en iyi 11'ini seçti. Türk asıllı Alman futbolcunun 'ndan takım arkadaşı 'e yer vermemesi ise dikkat çekti.

Premier Lig'de ocak ve şubat ayının en değerli futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan, , Manchester City ve 'ndaki takım arkadaşlarından oluşan 11'de ilginç tercihler yaptı.

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Kadroda Manchester City'de birlikte forma giydiği , , ve 'e yer veren 30 yaşındaki futbolcu, ve 'e ise yer vermedi. Öte yandan İlkay'ın Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Fenerbahçeli Mesut Özil'e de kadrosunda yer vermemesi dikkat çekti. İngiliz The Sun Gazetesi de İlkay'ın Mesut Özil'e yer vermemesini haberine taşıdı.

İşte İlkay'ın en iyi 11'i:

Weidenfeller

Kompany
Hummels
Lahm

Götze
İlkay
De Bruyne

Reus
Lewandowski
Sane

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