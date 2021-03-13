Son dakika spor haberleri: İlkay Gündoğan'dan Mesut Özil'e büyük şok!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'nin bu sezonki flaş ismi İlkay Gündoğan, birlikte forma giydiği isimlerden oluşan en iyi 11'ini seçti. Türk asıllı Alman futbolcunun Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mesut Özil'e yer vermemesi ise dikkat çekti.

Premier Lig'de ocak ve şubat ayının en değerli futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund, Manchester City ve Alman Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarından oluşan 11'de ilginç tercihler yaptı.

STERLING VE MESUT ÖZİL'İ KADROYA ALMADI!

Kadroda Manchester City'de birlikte forma giydiği Vincent Kompany, David Silva, Leroy Sane ve Kevin De Bruyne'e yer veren 30 yaşındaki futbolcu, Sergio Agüero ve Raheem Sterling'e ise yer vermedi. Öte yandan İlkay'ın Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Fenerbahçeli Mesut Özil'e de kadrosunda yer vermemesi dikkat çekti. İngiliz The Sun Gazetesi de İlkay'ın Mesut Özil'e yer vermemesini haberine taşıdı.

İşte İlkay'ın en iyi 11'i:

Weidenfeller

Kompany

Hummels

Lahm

Götze

İlkay

De Bruyne

Silva

Reus

Lewandowski

Sane