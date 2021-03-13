Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye takas müjdesi!

Süper Lig'de ezeli rakipleriyle zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, son olarak Konya deplasmanından 3 puanla döndü.
Süper Lig'de ezeli rakipleriyle zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, son olarak Konya deplasmanından 3 puanla döndü.
Bu hafta Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertli takıma transferde de iyi haber geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc için karar verildi.
İtalyan ekibinin, 22 maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Sloven orta sahanın bonservisini almak istediği belirtildi.
Genoa'nın para yerine Fenerbahçe'ye takas önerisinde bulunacağı ifade edildi.
26 yaşındaki yıldız futbolcu, 2019'un ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler Zajc'ı sezon başında Genoa'ya kiralık göndermişti.