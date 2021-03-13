Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye takas müjdesi!

Son dakika spor haberi: 'ye takas müjdesi!

Son dakika haberleri... 'de son olarak 'u mağlup eden ve zirve yarışında hata yapmayan Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin kiralık gönderdiği yıldız isim için takas önerileceği ifade edildi. İşte detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:06
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye takas müjdesi!

'de ezeli rakipleriyle zirve mücadelesi veren , son olarak Konya deplasmanından 3 puanla döndü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye takas müjdesi!

Bu hafta Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertli takıma transferde de iyi haber geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye takas müjdesi!

'nin sezon başında Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc için karar verildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye takas müjdesi!

İtalyan ekibinin, 22 maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Sloven orta sahanın bonservisini almak istediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye takas müjdesi!

Genoa'nın para yerine 'ye takas önerisinde bulunacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye takas müjdesi!

26 yaşındaki yıldız futbolcu, 2019'un ocak ayında 'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler Zajc'ı sezon başında Genoa'ya kiralık göndermişti.

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