Şampiyonluğa yürekten inanıyoruz

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, medya çalışanlarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli idareci, istifa iddialarından Caner'in affına ve şampiyonluk yarışına kadar önemli açıklamalar yaptı. İşte Emre'den inciler: "Camianın uzun süredir şampiyonluğa hasret olması her maçın final olarak görülmesine neden oluyor. Bu durumu geçmişte biz de yaşadık. Fenerbahçe'yi seven herkesten ricam, 2 hafta önce şampiyonluktan kopmuş bir takımın, şu an şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gösterilmesi ne kadar doğru bir görüntüyse, maç kaybettiğinde şampiyonluktan kopuyor algısının oluşturulması da o kadar yanlış.



"Caner, bizim önümüzde, hocasının ve takımın önünde gerekli konuşmayı yaptı, yanlış anlaşıldığından dolayı üzgün olduğunu iletti. Yeniden aramıza katıldı. Biz Caner'i tanıyoruz, içinin dışının bir olduğunu biliyoruz. Caner hiçbir zaman kafasının arkasında planları olan biri olmadı. Ne yaptıysa zarar olarak kendine yapmıştır. Karakterli de biri. Şu an yeniden Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyor."



"(İstifa söylentisi) Benim üzerimden bu algıların yapılması, kulübe zarar verilmesi, futbolculuk dönemimden de alışık olduğum bir durum. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe ve Başkanımız Ali Koç ile bir yola çıktım. Bu yolda vermiş olduğum söz doğrultusunda futbolcu arkadaşlarım, hocam, burada kader birliği yaptığım herkesle sonuna kadar beraberiz. Sene sonunda şampiyon olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Olamazsak başta ben olmak üzere herkes üzerine düşeni alacaktır."



ÖNCE G.BİRLİĞİ, SONRA DERBİ

"Sarı-lacivertlilerde futbol oynamak da taraftar olmak da zordur. Mutluluğu da o oranda farklı ve büyük oluyor. Fenerbahçe'nin başarısından, huzurundan rahatsız olan çok insan var. Bu ülkede mağdur edilmiş, benim de yaşadığım, şahit olduğum tek bir kulüp varsa o da Fenerbahçe'dir. Bu camia Türkiye'nin en güçlü camiası. Bu takım iyi bir takım. Biz her türlü sıkıntının üstesinden geliriz. Sene sonunda şampiyon olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Olamazsak da başta ben olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın... Şu anda Beşiktaş derbisini düşünmüyoruz. Öncelikli hedefimiz Gençlerbirliği maçı. Kazanınca derbiye odaklanacağız."



SOSA'DA BEKLENEN OLDU

"Sosa çok iyi oyuncu. Çok güvendiğimiz için transfer ettik. Hocamız, başkanımız hep beraber istedik. Son dönemdeki performansından biz de memnunuz. Bütün taraftarlarımızın da hem takımımızdan hem de Sosa'dan beklediği zaten bu. Fenerbahçe zor bir yer. Bir futbolcu buraya gelmeden önce 10 bin takipçisi var, bir anda 500 bine çıkıyor. Bir maç iyi oynuyor harika, kötü oynuyor yerden yere vuruluyor. Burada ancak büyük futbolcular oynar."



"Mert Hakan neden bu kadar hedefti, onun geçmişi olduğunu herkes iyi biliyor. Mert Hakan'ı da diğer oyuncu kardeşlerimizi de kimsenin değersizleştirmesine müsaade etmem, hiçbirimiz etmeyiz. Bizim için Fenerbahçe forması giyen her oyuncu önemli ve değerlidir. Sezon sonu gelir, performans değerlendirmesi, kulübün kendi değerlendirmesi yapılır."



"Transferin verimliliğini hesaplayabilmek çok kestirilebilir bir şey değil. Szalai ve Pelkas'ta çok çabuk geri dönüş aldık. Yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi antrenmanda en çok sesi çıkan kişi, en son aramıza katılan Szalai. Futbolda bu önemlidir. 'Bir takımın kendi arasında konuşması, bir kişi fazla oynaması gibidir' derdi büyüklerimiz. Takımı motive ediyor."



"(Mesut Özil-Mert Hakan'ın basına yansıyan fotoğrafları) Biz oyunculara gerekli yerlerde müdahale ediyoruz. Ancak futbolcular hiçbir zaman bir yerin kölesi değildir. Onların da kendi özel hayatları var. Bu anlamda tolerans göstermemiz gerekiyor... Mesut'un sakatlığı aldığı sert darbeye bağlı oluştu. Zaten kariyeri boyunca adale sakatlığı çok yaşayan bir oyuncu değil."



"Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut. Hocanın isteğine göre hareket ediyoruz. Orta yol bulursak hepimizin fikirleri ayrı da olabilir ama önceliğimiz hocanın isteklerini yerine getirmek."



"(Fatih Terim'in 'Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk' sözleri) Transferde tek başımıza karar almıyoruz, beraber hareket ediyoruz. Başkanımızla, hocamızla, scoutumuzla değerlendirme yapıyoruz. Scoutluk konusunda bize laf atanlar oluyor ama bizim kimseyle bir problemimiz yok. Onlar kendilerince bir şeyi konuşuyorlarsa çok da değerli değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bizim Fenerbahçe'den başka bir derdimiz yok."