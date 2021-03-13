Fenerbahçe'de flaş Younes Belhanda gelişmesi! Transfer için hazır

Sözleşmesi feshedilen Belhanda İstanbul'dan ayrılmadı. Menajer iFenerbahçe ile Başakşehir arasında mekik dokuyor. Faslı futbolcu kendisini 9 yıl önce çok kisteyen Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın haklı sebep iddiasıyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younnes Belhanda takım arkadaşlarıya vedalaştıktan sonra kendisine yeni bir yol çizmek için arayışlara girdi bile.