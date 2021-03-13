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'de flaş gelişmesi! Transfer için hazır

'de son dakika transfer haberi... 'dan kısa süre önce ayrılan ve serbest oyuncu statüsüne geçen , ezeli rakibe gidebilir. Faslı yıldızın İstanbul'dan ayrılmak istemediği bilinirken, sarı lacivertlilere göz kırptığı kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 02:48
Fenerbahçe'de flaş Younes Belhanda gelişmesi! Transfer için hazır

Sözleşmesi feshedilen Belhanda İstanbul'dan ayrılmadı. Menajer iFenerbahçe ile Başakşehir arasında mekik dokuyor. Faslı futbolcu kendisini 9 yıl önce çok kisteyen 'ye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de flaş Younes Belhanda gelişmesi! Transfer için hazır

'ın haklı sebep iddiasıyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younnes Belhanda takım arkadaşlarıya vedalaştıktan sonra kendisine yeni bir yol çizmek için arayışlara girdi bile.

Fenerbahçe'de flaş Younes Belhanda gelişmesi! Transfer için hazır

İstanbul'dan ayrılmayacağı kurulu düzenini bozmayacağını belirten Belhanda bir zamanlar kendisini çok isteyen bir kulübe göz kırpıyor.

Fenerbahçe'de flaş Younes Belhanda gelişmesi! Transfer için hazır

Takvim'in haberine göre, menajeri D'Avila ile Başakşehir arasında mekik dokurken Faslı futbolcu 2012/13 yılında kapısından döndüğü Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş Younes Belhanda gelişmesi! Transfer için hazır

o sezon Belhanda ile kesin olarak el sıkışmış ancak Montpellier Başkanı son anda yıldız oyuncuyu satmaktan vazgeçmişti.

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