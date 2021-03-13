Bonkörlük bekliyoruz

Fenerbahçe'nin yeni sezon için transferde bir numaralı hedefi Aaron Boupendza... Sarılacivertlilerin, Hatayspor'da attığı gollerle yıldızını parlatan Gabonlu oyuncu ile 3 yıllığına prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş konuyla ilgili Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza için yapılmış bir anlaşma yok. Temenniler var, henüz bonservis konuşulmadı. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir" dedi. Savaş, "Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır." ifadelerini kullandı. Tarafların sezon sonunda bu transferi bitirmek için masaya oturması bekleniyor.



TAM BİR GOL UZMANI

Bordeaux'un sezon başında bedelsiz olarak Hatayspor'a gelen Aaron Boupendza, Süper Lig'de 25 maçta 18 gol atarak bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı. Müthiş gol yeteneği ve son vuruşlardaki ustalığı ile devlerin gözdesi haline 24 yaşındaki oyuncunun Krasnodar'a transferi kendisi istemeyince gerçekleşmemişti. Süper Lig'de kalmak isteyen Boupendza'nın yeni adresinin Fenerbahçe olması bekleniyor.



Aaron Boupendza, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'in dahil olduğu gol krallığı sıralamasında da kendisi gibi 18'er gol atan Romelu Lukaku (Inter), Mbappe (PSG) ve Luis Suarez (Atletico Madrid) ile birlikte 4. sırada yer alıyor.