Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas ve Attila Szalai'nin menajerlik şirketi Rogon'un oyuncusu olan 21 yaşındaki Avusturyalı stoperin taliplerinin çok olması yönetimi tedirgin ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre Maresic için iki Fransız ve iki Alman kulübünün resmi girişimlere başladığı ifade ediliyor.