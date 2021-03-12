Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına start verdi.
Bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına start verdi.
Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu, Atilla Szalai'nin partneri olarak Maresic'i düşünüyor...
Fransız ekibi Reims'te forma giyen Dario Maresic, yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden birisi.
Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas ve Attila Szalai'nin menajerlik şirketi Rogon'un oyuncusu olan 21 yaşındaki Avusturyalı stoperin taliplerinin çok olması yönetimi tedirgin ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre Maresic için iki Fransız ve iki Alman kulübünün resmi girişimlere başladığı ifade ediliyor.
Bu nedenle transferde elini çabuk tutmak Fenerbahçe'nin çalışmalara hız vereceği belirlendi.
Dario Maresic'in kulubüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 21 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değere ise 3 milyon euro.