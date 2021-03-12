Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Son dakika spor haberi: 'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Son dakika haberleri... 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, savunmaya takviye yapmayı planlıyor. Kulübün hedefinde yer alan genç stoperin ise talipleri günden güne artıyor. İşte o isim ve detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 10:01
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Bir yandan 'de zirve mücadelesi veren , diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına start verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu, Atilla Szalai'nin partneri olarak Maresic'i düşünüyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Fransız ekibi Reims'te forma giyen Dario Maresic, yeni sezon öncesi 'nin en önemli transfer hedeflerinden birisi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas ve Attila Szalai'nin menajerlik şirketi Rogon'un oyuncusu olan 21 yaşındaki Avusturyalı stoperin taliplerinin çok olması yönetimi tedirgin ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Takvim'de yer alan habere göre Maresic için iki Fransız ve iki Alman kulübünün resmi girişimlere başladığı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Bu nedenle transferde elini çabuk tutmak 'nin çalışmalara hız vereceği belirlendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeydi! 4 talip daha çıktı

Dario Maresic'in kulubüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 21 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değere ise 3 milyon euro.

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