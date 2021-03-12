Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

Sakatlığı bulunmamasına rağmen tesislerde kadroda olmadığının haberini alan tecrübeli sol bek, hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde Samandıra'dan ayrılırken, Caner'in hafta içi takımla yapılan toplantıda "Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun Erol Bulut'un hoşuna gitmediği öğrenilmişti.