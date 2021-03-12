Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: 'den 'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... ( haberi)

Son dakika spor haberi... 'de disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve yaklaşık 3 haftadır forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu ile arasındaki buzlar eriyor. Teknik direktör Erol Bulut'a özür telefonu açan Erkin affedildi ancak bir şartla... İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 09:51
Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

'nin tecrübeli oyuncusu , geçtiğimiz haftalarda kritik Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı kalırken, bu olayın yankıları haftalardır sürüyordu.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

Sakatlığı bulunmamasına rağmen tesislerde kadroda olmadığının haberini alan tecrübeli sol bek, hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde Samandıra'dan ayrılırken, Caner'in hafta içi takımla yapılan toplantıda " böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun 'un hoşuna gitmediği öğrenilmişti.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

3 haftadır takımdan ayrı olan milli futbolcu için 'de sürpriz bir gelişme yaşandı...

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in sol kanadının değişilmez isimlerinden olan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan affedildi. Milli oyuncu, takımının dün gerçekleştirdiği idmanda yer aldı...

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

3 hafta önceki Trabzonspor maçı öncesi hafta içi takımla yapılan toplantıda teknik direktör 'a " böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" şeklinde bir çıkış yapan ve bunun üzerine kadro dışı kalan Caner'in kısa süre önce telefonla konuşarak özür dilediği Erol Bulut'a buna benzer bir olayın bir daha gerçekleşmeyeceğini aktardığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

Ardından ise Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılan toplantının ardından Caner'in takıma dahil edilmesine karar verildi.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

Caner, Trabzonspor- derbisi öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

Trabzon maçı kadrosuna alınmayan ve o günden beri takımdan ayrı çalışan , Gençlerbirliği maçıyla takıma dönecek.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

Tecrübeli oyuncu bu sezon formasıyla çıktığı 26 maçta takımına 7 asist ile katkı sağladı.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

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