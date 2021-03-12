Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den Erol Bulut'a telefon! Affedildi ancak bir şartla... (FB haberi)

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, geçtiğimiz haftalarda kritik Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı kalırken, bu olayın yankıları haftalardır sürüyordu.
Sakatlığı bulunmamasına rağmen tesislerde kadroda olmadığının haberini alan tecrübeli sol bek, hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde Samandıra'dan ayrılırken, Caner'in hafta içi takımla yapılan toplantıda "Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun Erol Bulut'un hoşuna gitmediği öğrenilmişti.
3 haftadır takımdan ayrı olan milli futbolcu için Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı...