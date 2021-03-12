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Son dakika haberleri | 'de kazanma zamanı! 3 isme özel program

'in 30. haftasında ile sahasında karşılaşacak olan 'de idmanlarda kapalı savunmayı açacak formüller çalışılırken, golcüler özel hazırlanıyor. Defansa ‘gol yiyip rakibi cesaretlendirmeyin’ ikazı yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kazanma zamanı! 3 isme özel program

Deplasmanda bu sezon fırtına gibi esen 'de sıra iç saha maçlarını kazanmaya geldi. Sarı-lacivertliler pazar günü sahasında konuk edeceği 'ni yenerek ilk adımı atmak istiyor. Şimdiye kadar 'de kapanan takımlara karşı bir çözüm üretemeyen teknik direktör bu kez işi sıkı tutuyor. Antrenmanlarda farklı hücum organizasyonları üzerinde durulurken, golcüler , ve 'ye özel gol çalışmaları yaptırılıyor. Hedef kuru baskıdan ziyade sonuç alacak bir planı sahaya koymak.

ligde bu sezon Kadıköy'de yaptığı 14 maçta 7 galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 19 puan kaybetti. Sahasında en son 30 Ocak'ta 'u 1-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, sonrasında evinde oynadığı 3 karşılaşmada ve 'ye aynı skorla 1-0 mağlup oldu; Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Krizi aşmak için teknik heyet, oyunculara mental olarak da terapi uygularken, savunmaya da, "Hata yapmayın. Yenilecek bir gol rakibin direncini daha da artırır" uyarısı yapıldı.

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