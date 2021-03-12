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O isme övgüler yağdırdı! " onu en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda"

Son dakika haberleri... 'de son olarak deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı. yazarı de sarı-lacivertli takımı değerlendirirken o isme ayrı bir parantez açtı. İşte Ender Bilgin'in yazısında yer alan o kısım... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 08:08
O isme övgüler yağdırdı! "Fenerbahçe onu en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda"

ATTILA SZALAI'NİN FAYDALARI

Attila Szalai savunmasına hem akıl hem de denge getirdi. O, takıma katıldıktan sonra geriden daha rahat top çıkartan ve araya daha zor adam kaçıran bir savunma yapısı oluştu.

O isme övgüler yağdırdı! "Fenerbahçe onu en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda"

Szalai'nin hamle zamanlaması ve pozisyon bilgisi de iyi olunca savunması kısa zamanda çok daha eli yüzü düzgün bir hale geldi. Üstelik Macar oyuncu, savunma önünde emniyet supabı görevi üstlenen Gustavo gibi bir "ahtapot" yokken başardı bu işleri.

O isme övgüler yağdırdı! "Fenerbahçe onu en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda"

Gustavo ile birlikte etkinliği çok daha fazla olacaktır. Szalai genç yaşına rağmen yaptıkları ve yapabilecekleriyle, hem saha içi katkısı hem de gelecekte para kazandırma potansiyeli açısından dört dörtlük bir transfer oldu.

O isme övgüler yağdırdı! "Fenerbahçe onu en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda"

Henüz 23 yaşında ve Macar milli takımında da ilk on bir oynuyor. Evet, para kazandırma ihtimali çok yüksek ama onu ne yapıp, edip en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda. Böyle oyuncu her zaman bulunmaz.

O isme övgüler yağdırdı! "Fenerbahçe onu en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda"

Bir de hatırlatma; demek ki iyi transfer her zaman çok parayla yapılmıyormuş!

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