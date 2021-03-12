O isme övgüler yağdırdı! "Fenerbahçe onu en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda"

ATTILA SZALAI'NİN FAYDALARI Attila Szalai Fenerbahçe savunmasına hem akıl hem de denge getirdi. O, takıma katıldıktan sonra geriden daha rahat top çıkartan ve araya daha zor adam kaçıran bir savunma yapısı oluştu.

Szalai'nin hamle zamanlaması ve pozisyon bilgisi de iyi olunca Fenerbahçe savunması kısa zamanda çok daha eli yüzü düzgün bir hale geldi. Üstelik Macar oyuncu, savunma önünde emniyet supabı görevi üstlenen Gustavo gibi bir "ahtapot" yokken başardı bu işleri.