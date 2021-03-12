O isme övgüler yağdırdı! "Fenerbahçe onu en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda"

ATTILA SZALAI'NİN FAYDALARI
Attila Szalai Fenerbahçe savunmasına hem akıl hem de denge getirdi. O, takıma katıldıktan sonra geriden daha rahat top çıkartan ve araya daha zor adam kaçıran bir savunma yapısı oluştu.
ATTILA SZALAI'NİN FAYDALARI
Attila Szalai Fenerbahçe savunmasına hem akıl hem de denge getirdi. O, takıma katıldıktan sonra geriden daha rahat top çıkartan ve araya daha zor adam kaçıran bir savunma yapısı oluştu.
Szalai'nin hamle zamanlaması ve pozisyon bilgisi de iyi olunca Fenerbahçe savunması kısa zamanda çok daha eli yüzü düzgün bir hale geldi. Üstelik Macar oyuncu, savunma önünde emniyet supabı görevi üstlenen Gustavo gibi bir "ahtapot" yokken başardı bu işleri.
Gustavo ile birlikte etkinliği çok daha fazla olacaktır. Szalai genç yaşına rağmen yaptıkları ve yapabilecekleriyle, hem saha içi katkısı hem de gelecekte para kazandırma potansiyeli açısından dört dörtlük bir transfer oldu.
Henüz 23 yaşında ve Macar milli takımında da ilk on bir oynuyor. Evet, para kazandırma ihtimali çok yüksek ama Fenerbahçe onu ne yapıp, edip en az iki yıl daha takımda tutmak zorunda. Böyle oyuncu her zaman bulunmaz.
Bir de hatırlatma; demek ki iyi transfer her zaman çok parayla yapılmıyormuş!