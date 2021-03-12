Caner’e af çıktı

Göztepe maçının ardından kadro dışı bırakılan 32 yaşındaki oyuncu, 12 gün sonra idmanda yer aldı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:27Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Göztepe maçının ardından kadro dışı bırakılan Caner Erkin affedildi. Disiplinsiz davranışları nedeniyle cezalandırılan 32 yaşındaki futbolcu son 3 karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmezken, takım antrenmanlarında da yer almamıştı. Teknik heyetten özür dileyen Caner, sportif direktör Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç ile de görüştükten sonra af kararı çıktı. Tecrübeli oyuncu, 12 gün sonra dün yeniden takımla çalışmalara başlarken, Gençlerbirliği maçının kadrosuna da alınması bekleniyor. Caner ligde bu sezon forma giydiği 23 maçta takımına 6 asistlik katkı sağladı.