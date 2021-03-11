Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Bedelsiz olarak...

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.
Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.
Sarı-lacivertli takım son olarak Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönmüştü.
Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladığı bildirildi. İşte ilk hedef...
Emre Belözoğlu, 2021-22 sezonu için Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ü sarı-lacivertlilere kazandırmayı planlıyor.
İzmir temsilcisi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Tam 3 yıldır formasını giydiği İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 1.87'lik oyuncu, bu sezon savunmadaki başarılı futboluyla ligin öne çıkanları arasında yer alıyor.