Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Bedelsiz olarak...

Son dakika spor haberi: İşte 'nin transferdeki ilk hedefi! Bedelsiz olarak...

Son dakika haberleri... 'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, son olarak deplasmanından 3 puanla dönmüştü. Sarı-lacivertli takımda, gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. İşte sportif direktör 'nun takımda bedelsiz kazandırmayı planladığı o isim ve detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 08:30
Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Bedelsiz olarak...

Bir yandan 'de şampiyonluk mücadelesi veren , diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Bedelsiz olarak...

Sarı-lacivertli takım son olarak deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönmüştü.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Bedelsiz olarak...

Sportif direktör 'nun gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladığı bildirildi. İşte ilk hedef...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Bedelsiz olarak...

, 2021-22 sezonu için Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ü sarı-lacivertlilere kazandırmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Bedelsiz olarak...

İzmir temsilcisi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoperin de 'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Bedelsiz olarak...

Tam 3 yıldır formasını giydiği İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 1.87'lik oyuncu, bu sezon savunmadaki başarılı futboluyla ligin öne çıkanları arasında yer alıyor.

SON DAKİKA