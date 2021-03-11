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Son dakika spor haberi: 'nin eski oyuncusu Jailson 'nun gündeminde

Son dakika spor haberleri... 'nin sezon başında Ligi takımlarından 'a sattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'u eski takımı 'nun kiralamak istediği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 12:51
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jailson Gremio'nun gündeminde

, 2018 yılında 'dan renklerine bağladığı Jailson'u 4.5 milyon euro karşılığında Ligi takımlarından 'a satmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

basınından Gremistas'ta yer alan habere göre oyuncunun eski kulübü Gremio, orta saha takviyesinde gözünü Jailson'a dikti. Kulübün, önümüzdeki günlerde 25 yaşındaki önliberoyu kiralamak için harekete geçeceği ifade edildi.

Çin ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Jailson, Dalian formasıyla toplam 6 karşılaşmada görev aldı.


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