Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jailson Gremio'nun gündeminde

Fenerbahçe, 2018 yılında Gremio'dan renklerine bağladığı Jailson'u 4.5 milyon euro karşılığında Çin Ligi takımlarından Dalian'a satmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya basınından Gremistas'ta yer alan habere göre oyuncunun eski kulübü Gremio, orta saha takviyesinde gözünü Jailson'a dikti. Kulübün, önümüzdeki günlerde 25 yaşındaki önliberoyu kiralamak için harekete geçeceği ifade edildi.

Çin ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Jailson, Dalian formasıyla toplam 6 karşılaşmada görev aldı.



