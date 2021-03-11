Son dakika FB haberleri | Kayserisporlu Ramazan Civelek'ten Fenerbahçe açıklaması!

Kayserisporlu Ramazan Civelek gündeme dair açıklamalar yaptı.

Radyospor'un konuğu olan Ramazan Civelek, "Kayserispor'da 2 haftadır kazanıyoruz. Bu iki haftalık süreç öncesinde hoca değişikliğimiz oldu. Uğur Hoca (Kulaksız) ile 2 haftadır kazanıyoruz. Kazandığımız 2 maçta da oynadım, hem kazandığımız için hem de forma şansı bulduğum için çok mutluyum. Süleyman Abi (Hurma) ile biraraya geldik. Devre arasında takım değişikliğinin benim adıma iyi olacağını söyledim, Süleyman Abi de sağ olsun bana zorluk çıkarmadı ve önümü açtı. Kayserispor'a geldiğim için mutluyum. Berna Gözbaşı Başkanımız'ın çok büyük çabası var. Kayserispor'a gelince bunu daha net bir şekilde anlıyorsunuz. Uğur Hoca ile iyi bir uyumumuz var. 2 haftada alınan 6 puan takımımıza özgüven verdi. Amacımız Kayserispor'un layık olduğu yerde ligi bitirmesi." ifadelerini kullandı.

'Kendi oyunumu geliştirmek istiyorum'

Oynadığı sağ bek pozisyonla ilgili olarak ise Ramazan, "Uzun yıllar kanat pozisyonunda oynadım. 2.5 yıl önce Karagümrük'te oynarken sağ bek pozisyonunda eksik vardı. O dönem başkanımız Süleyman Hurma, hocamız Cüneyt Dumlupınar ve takımdaki oyuncularla birlikte istişare yaptık. Sağ bek pozisyonunda benim oynayabileceğime dair karar çıktı. Sağ bek pozisyonuna hemen adapte oldum. Uzun zamandır bu pozisyonda oynuyorum. Örnek aldığım bir futbolcu var diyemem; kendi oyunumu geliştirmek istiyorum." dedi.

'Fenerbahçe neden olmasın?'

Karagümrük'teyken gündeme gelen Fenerbahçe iddiasıyla ilgili soruya ise Ramazan Civelek, "Transferim konusunda çok bilgili değilim. Transferimle o dönem başkanımız Süleyman Hurma ilgileniyordu. Evet Fenerbahçe'nin kullanacağı bir opsiyon maddesi vardı, açıkçası opsiyonu kullanmak istemediler sanırım. Sonrasında Karagümrük ile Süper Lig'e çıktım ve takımımla devam etmek bana da daha cazip geldi. Devre arasında Kayserispor'a geldim." cevabı verdi ve ekledi:

"Kayserispor'un futbolcusuyum; Kayserispor'a para kazandırarak Avrupa'ya ya da ülkemizin önemli takımlarına gitmek isterim. Fenerbahçe de neden olmasın? Bu bir süreç ve benim gelişimimle alakalı. Kayserispor'da şu an Fenerbahçe altyapısından arkadaşlarım Melih Okutan ve Yasir Subaşı var. Biz burada çok mutluyuz. Fenerbahçe altyapısından iki arkadaşımla ülkemizin önemli camiası Kayserispor'da oynamak mutluluk verici."

Fenerbahçe altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu; Gaziantep FK, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor formalarını giydi.

Devre arasında Karagümrük'ten Kayserispor'a transfer olan Ramazan Civelek sarı kırmızılı takımda görev aldığı 2'si ilk 11, 6 karşılaşmada 1 de asist yaptı.