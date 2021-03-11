Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye flaş hoca önerisi! Erol Bulut'un yerine...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda Erol Bulut'un geleceği tartışılıyordu. Üst üste alınan galibiyetlerle Bulut koltuğu şimdilik sağlama alsa da bir kesim taraftar sezon sonu yolların ayrılması gerektiğini belirtiyor. Deneyimli teknik adamın geleceğinin ise ligin kalan diliminde gösterilecek performansa göre şekilleneceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe camiasında Erol Bulut'un sezon sonunda görevden alınmasını isteyen isimlerden biri de eski yıldız Serhat Akın. Sarı-lacivertli taraftarların ilgiyle takip ettiği Akın, yönetimin sezon sonunda Löw'le anlaşması gerektiğini dile getirdi.