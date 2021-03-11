Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye flaş hoca önerisi! Erol Bulut'un yerine...

Son dakika haberleri | 'ye flaş hoca önerisi! 'un yerine...

'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve lider 'ın 2 puan arkasında 3. sırada yer alan 'de, teknik direktör 'un ismi tartışılmaya devam ediyor. 'nun kesin bir dille yalanladığı Daum'un ardından sarı-lacivertliler için dünyaca ünlü bir teknik adamın ismi de geçmeye başladı. İşte eski yıldız 'ın da önerdiği o isim... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 18:54
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye flaş hoca önerisi! Erol Bulut'un yerine...

'de şampiyonluk yarışı veren 'de geçtiğimiz haftalarda 'un geleceği tartışılıyordu. Üst üste alınan galibiyetlerle Bulut koltuğu şimdilik sağlama alsa da bir kesim taraftar sezon sonu yolların ayrılması gerektiğini belirtiyor. Deneyimli teknik adamın geleceğinin ise ligin kalan diliminde gösterilecek performansa göre şekilleneceği ifade ediliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye flaş hoca önerisi! Erol Bulut'un yerine...

camiasında 'un sezon sonunda görevden alınmasını isteyen isimlerden biri de eski yıldız . Sarı-lacivertli taraftarların ilgiyle takip ettiği Akın, yönetimin sezon sonunda Löw'le anlaşması gerektiğini dile getirdi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye flaş hoca önerisi! Erol Bulut'un yerine...

Akın'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: " veda edecek, bence kaçırmamak lazım, nokta atışı olmaz mı?"

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye flaş hoca önerisi! Erol Bulut'un yerine...

2006 yılında 'ın ardından 'nda teknik direktör olarak göreve başlayan , geçtiğimiz günlerde ayrılık kararını duyurmuştu. Alman hoca, 'in ardından görevi bırakacağını belirtti. Löw'ün sonrası kariyerine nasıl devam edeceği ise merak konusu. Alman teknik adamdan bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye flaş hoca önerisi! Erol Bulut'un yerine...

1998-1999 sezonunda 'yi çalıştıran Löw, sarı-lacivertli takımı unutamadığını ifade etmişti.

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