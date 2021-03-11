Fenerbahçe'ye Thiam'ın ardından bir Kasımpaşalı forvet daha mı? Flaş transfer iddiası!

Fenerbahçe, sezon başında Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı kadrosuna katmış ve bir hayli memnun kalmıştı. Sarı lacivertliler golcü futbolcuyu yer yer kanatta, yer yer santrfor mevkiinde değerlendirmişti.
Bununla beraber Fenerbahçe için Belçika basınından sürpriz bir iddia geldi. '2021 yazında yaşanılacak olası transferler' listesinde, Kasımpaşalı golcü Isaac Kiese Thelin'in, sarı lacivertlilere transferinin gerçekleşebileceği iddia edidi.
ANDERLECHT'TEN SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
Kasımpaşa, ara transfer döneminde Isaac Kiese Thelin'i Belçika kulübü Anderlecht'ten kiralık kadrosuna katmıştı.
Thelin bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 6 gol 1 asist üretmişti.