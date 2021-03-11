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'ye Thiam'ın ardından bir Kasımpaşalı forvet daha mı? Flaş transfer iddiası!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler için Belçika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kanarya, sezon başında kadrosuna kattığı 'ın ardından, Kasımpaşalı bir diğer golcünün daha peşine düştü. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 19:07
Fenerbahçe'ye Thiam'ın ardından bir Kasımpaşalı forvet daha mı? Flaş transfer iddiası!

, sezon başında Kasımpaşa'dan 'ı kadrosuna katmış ve bir hayli memnun kalmıştı. Sarı lacivertliler golcü futbolcuyu yer yer kanatta, yer yer santrfor mevkiinde değerlendirmişti.

Bununla beraber Fenerbahçe için Belçika basınından sürpriz bir iddia geldi. '2021 yazında yaşanılacak olası transferler' listesinde, Kasımpaşalı golcü Isaac Kiese Thelin'in, sarı lacivertlilere transferinin gerçekleşebileceği iddia edidi.

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Kasımpaşa, ara transfer döneminde 'i Belçika kulübü 'ten kiralık kadrosuna katmıştı.

Thelin bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 6 gol 1 asist üretmişti.



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