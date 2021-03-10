Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'nin tek şansı..."

GÜRCAN BİLGİÇ: Yenen de yenilen de "hakem" diyor. Hepsi, maçların VAR'dan yönetildiğini biliyor ve baskı oluşturup, avantaj sağlamaya çalışıyor. Fatih hocanın maçın bir karesini mücadelenin önüne geçirmesi veya Sergen Yalçın'ın "VAR bize fayda sağlamadı" demesi bunun kanıtı. Kimse kendine yapılanı görmüyor, gözü hep rakibinin haksızlığında. Bu bakışa çok uygun sosyal medya ortamı var.



BÜLENT TİMURLENK: Futbolu şöhret olmak için kullanan, daha önce kimselerin adını duymadığı yöneticilerin fanatizm soslu demeçleri son 20 yılda onları bu oyunun başaktörü yaptı. Oyunu oynayan teknik adam ve futbolcular ama röportaj vermeleri yasak. Yöneticiler ise susmak bilmiyor. Sosyal medyada taraftarı galeyana getirenler kim peki? Gazetecilik etiğinden uzak, gerçekleri saptıran, masal anlatan, hakemlere, rakip takımlara hakaret eden, ithamda bulunan ve karşılığında popüler olup sponsor bulanlar... Şirketler o 'çok değerli' markalarıyla futbolu kaosa sürükleyen insanlara sponsor olduğu sürece genç nesil futboldan uzaklaşacak. Futbolu hâlâ tutkuyla sevenlerin bir kısmı ise bu hakaret ve iftiraların peşinde nefret kusmaya devam edecek.

