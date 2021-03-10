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'nin 500 bin Euro'luk kahramanı! 'den...

'nin devre arası Rum ekibi Apollon’dan 2 milyon Euro’ya aldığı Macar stopere yarım sezon için sadece 500 bin Euro ödeniyor. öncesi 1,2 olan maç başı gol yeme yüzdesi, son 9 haftada 0,55’e geriledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 22:37 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 02:39
Fenerbahçe'nin 500 bin euroluk kahramanı! Attila Szalai'den...

Konya'da kazanarak büyük moral bulan 'de kritik maça damga vuran isimlerin başında geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de Konyaspor kilidini açtı. Szalai maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu.

Fenerbahçe'nin 500 bin euroluk kahramanı! Attila Szalai'den...

YENİ SEZONDE 750 BİN EURO
Devre arasında Rum ekibi Apollon'dan 2 milyon Euro'ya transfer edilen genç stoperin yarım sezon için 500 bin Euro aldığı ortaya çıktı. Szalai yeni sezonda ise 750 bin Euro kazanacak.

Fenerbahçe'nin 500 bin euroluk kahramanı! Attila Szalai'den...

Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1,2 gol gören Fener son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.

Fenerbahçe'nin 500 bin euroluk kahramanı! Attila Szalai'den...

Takvim'in haberine göre, genç yıldızın bir başka özelliği ise 'temiz' futbolu oldu. 9 maçta sadece 1 sarı kart gören toplam 6 faul yaparak bir stoper için inanılması güç bir istatistiğe imza attı.

Fenerbahçe'nin 500 bin euroluk kahramanı! Attila Szalai'den...

Henüz 23 yaşında olan Szalai için 1-2 yıl içinde 'ye bol sıfırlı teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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