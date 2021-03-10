Konya'da kazanarak büyük moral bulan Fenerbahçe'de kritik maça damga vuran isimlerin başında Attila Szalai geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de Konyaspor kilidini açtı. Szalai maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu.
YENİ SEZONDE 750 BİN EURO
Devre arasında Rum ekibi Apollon'dan 2 milyon Euro'ya transfer edilen genç stoperin yarım sezon için 500 bin Euro aldığı ortaya çıktı. Szalai yeni sezonda ise 750 bin Euro kazanacak.
Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1,2 gol gören Fener son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.