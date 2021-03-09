Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Son dakika haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? 'dan flaş yorum

'in 29. haftasında deplasmanda 'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler , ve ile bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maçta öyle bir an yaşandı ki yürekler ağza geldi. Fenerbahçeli Pelkas, ile çarpışması sonucu bilincini kaybetti ve hastaneye götürüldü. Peki Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kartlık mıydı? yazarı 'da flaş bir yorum geldi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 00:52
Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

kağıt üzerinde zor gibi görünen deplasmanında çok net bir skor elde etti. Maç kolay oldu mu, bu tartışılır.

Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Çünkü ilk yarının son 10 dakikasından maçın son 10 dakikasına kadar kalesi çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldı.

Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Ama ilk 35 dakikaya baktığımızda şov yaptı. Önde basan, rakibe kafasını kaldırtmayan Pelkas ve özellikle sağda oynayan 'nin çabukluğu ile gelen müthiş bir pozisyon zenginliği yaşadı.

Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Şunu tartışmasız söyleyebiliriz, Attilla en az 10 yıl 'de kalır. Hem beyefendi hem fedakâr hem de iyi oyuncu.

Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Pelkas ise şartlar ne olursa olsun 'nin en iyi oyuncusu olacak. çok değişik bir oyuncu. Karşısında olan bek biraz dengesiz, biraz da yavaş ise hiçbir şansı yok.

Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

ardı ardına goller buldu, arkasından da rölantiye girdi. Sıkıntı şu; ilk yarının son 10 ve ikinci yarının ilk 30 dakikasında bir gol bulmuş olsaydı, büyük problem başlayabilirdi.

Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Aslında çok ama çok önemli pozisyonlar bulmasına rağmen kaleciliğine her gün değer katan 'ın başarısı vardı. Konyaspor bu umut golünü bulamadı ve maç biterken de son noktayı koydu.

Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

herkesin beklediğinin aksine deplasmanlarda iyi oynuyor. İyi oynamasa da kazanıyor ama evinde oynadığı maçlarda stres var.

Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Mesela dün gece, skor net, alınan üç puan var ve kendi önünde olan takımların hemen dibinde. yılların tecrübesi, onu, antipatisi nedeniyle önemli maçlara az veriyor.

Son dakika FB haberleri | Pelkas'a yapılan hareket kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Ama dün gece alnı öpülesi maç yönetti. Birçok kişi Pelkas'a yapılan 'Kırmızı mı?' diyor ama ben asla diyorum. Ve sevgili Fırat'ın dün performansına baktığımızda sadece bir şey söyleyebilirim, mükemmeldi.

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